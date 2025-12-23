Оружана пљачка златаре усред бијела дана

23.12.2025
У строгом центру Новог Пазара, јутрос око 9 сати, догодила се пљачка златаре у Улици 7. јули.
Према незваничним информацијама, пљачка је извршена под пријетњом ватреним оружјем. Како се сазнаје, разбојник је ушао у златару, запријетио радници пиштољем, а затим је попрскао бибер-спрејем, након чега је искористио тренутак панике да отме бунт злата, за који се незванично наводи да је тежак око три килограма.
Након пљачке, починилац се удаљио у непознатом правцу. На лице мјеста брзо су стигле полицијске патроле, а цело подручје старе чаршије је блокирано ради увиђаја и прикупљања доказа. Полиција интензивно трага за осумњиченим, а прегледавају се и снимци са надзорних камера из околних објеката.
Према првим информацијама, радница је збринута и није животно угрожена, али је била у видно лошем стању због посљедица бибер-спреја и претрпљеног шока. Станари и трговци из овог дијела града истичу да је ријеч о изузетно узнемирујућем догађају, с обзиром на то да се пљачка догодила у јутарњим сатима, када је улица била пуна пролазника.
Истрага је у току, а из полиције се очекује званично саопштење са више детаља, преноси Санџак данас.
