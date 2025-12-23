Како брже загријати мотор аутомобила зими?

Хладни дани доноси нове навике, а једно од најважнијих питања је шта учинити да се мотор аутомобила што прије загрије? Стајање на паркингу са упаљеним мотором неће подижћи температуру на радни ниво. Само напријед, један од савјета је да искључите гријање првих неколико минута.

Наиме, када је укључен, вентилатор користи циркулацију расхладне течности да загрије возило (кроз такозвани измјењивач топлоте). Ово снижава температуру расхладне течности, а самим тим мотору треба дуже да се загрије.

Ако желите брже да загријете мотор и смањите потрошњу горива, искључите гријање на неколико минута. Нећете много изгубити, јер док се мотор не загрије, ионако дувате хладан и млак ваздух...