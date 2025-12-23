Ковачевић: БиХ није земља Бошњака

Извор:
СРНА
23.12.2025
10:28
Коментари:1
Делегат Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је данас у Сарајеву да БиХ није земља Бошњака, него земља три равноправна конститутивна народа и два равноправна ентитета и да институције БиХ нису институције Бошњака, него и Срба и Хрвата и свих осталих грађана у БиХ.
Ковачевић је на хитној сједници, на чијем дневном реду је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету (ВСТС) указао на то да је предсједавајући овог дома Кемал Адемовић за 11.00 часова сазвао састанак са делегацијом матичног друштва бошњачких вијећа из цијелог региона.
"И Ви ћете Адемовић да излажете о теми `Однос државних институција и бошњачких вијећа у погледу остваривања права Бошњака`", навео је Ковачевић.
Ковачевић је нагласио да нема ништа против да Адемовић има однос са свим вијећима Бошњака у региону, али да се морају поштовати институције БиХ.
"Када то усагласите са колегама, онда можете говорити о односу институција", рекао је Ковачевић и указао на то да је у попису земља које ће учествовати на састанку наведено и "Косово".
Он је појаснио да, што се БиХ тиче, Косово не постоји као земља.
"Косово је, што се БиХ тиче, саставни дио Републике Србије. Ја Вас молим да то поштујете", поручио је Ковачевић.
