Пјешака ударио аутобус, задобио тешке повреде

23.12.2025

10:24

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У Жељезничкој улици у Живиницама рано јутрос се догодила саобраћајна несрећа у којој је повријеђен пјешак, потврђено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Како су рекли за Кликс из кантоналне полиције, саобраћајна несрећа се догодила у 6:35 сати, а учествовали су возач аутобуса и пјешак.

Šaka tuča

Хроника

Оптужен да је тукао оца и пријетио му да ће га заклати

Том приликом, пјешак рођен 2001. године је задобио повреде те је након прегледа локалног љекара превезен у Универзитетски клинички центар у Тузли због указивања даље медицинске помоћи.

Увиђај су на мјесту догађаја обавили службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице, а о свему је обавјештен и кантонални тужилац.

