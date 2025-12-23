Пјешака ударио аутобус, задобио тешке повреде

23.12.2025
У Жељезничкој улици у Живиницама рано јутрос се догодила саобраћајна несрећа у којој је повријеђен пјешак, потврђено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Како су рекли за Кликс из кантоналне полиције, саобраћајна несрећа се догодила у 6:35 сати, а учествовали су возач аутобуса и пјешак.
Том приликом, пјешак рођен 2001. године је задобио повреде те је након прегледа локалног љекара превезен у Универзитетски клинички центар у Тузли због указивања даље медицинске помоћи.
Увиђај су на мјесту догађаја обавили службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице, а о свему је обавјештен и кантонални тужилац.
