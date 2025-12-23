Logo
Пријетио свједоку па ухапшен због мучења: Претреси у Приједору

АТВ

23.12.2025

10:16

Илустрација
Фото: АТВ

Приједорска полиција ухапсила је у недјељу В.Б. из овог града након претреса у којима је пронађена дрога.

Осим због дроге овај Приједорчанин је ухапшен због сумње да је починио и кривична дјела "Спречавање доказивања" и "Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање".

Како АТВ сазнаје, полиција В.Б. сумњичи да је пријетио свједоку из једног претходног случаја.

Што се тиче самих претреса стамбених објеката које В.Б. користи, у њима су пронађене двије врсте дроге.

"Претресом стамбених просторија које користи осумњичени пронађена је и одузета бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу амфетамин укупне бруто масе 16,8 грама, зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана бруто масе 20,6 грама, материја смеђе боје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу хашиш укупне бруто масе 14,7 грама и дигитална вага", саопштено је из Полицијске управе Приједор.

Након комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Приједор против осумњиченог В.Б. доставиће се извјештај за почињена кривична дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога", "Спречавање доказивања" и "Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање".

Недавно такође хапшен

В.Б. је хапшен и почетком децембра када је такође приликом претреса пронађена дрога.

Приликом контроле В.Б. и претресом стана који користи пронађено је и одузето 767 грама бијелог праха налик амфетамину.

"Затим 86,7 грама марихуане, 19,9 грама смоласте материје налик хашишу, 93,6 грама бијелог праха налик кокаину”, навели су тада у ПУ Приједор.

хапшење

Дрога

Приједор

