Намирнице које обавезно треба замрзавати

Извор:
Агенције
02.02.2026
07:38
Коментари:0
Неријетко нам се деси да купимо превише намирница и да нам се покваре и на крају их бацимо.
"Мислите да имате довољно времена да искористите намирнице са дужим роком трајања. Али вријеме лети и прије него што се освијестите, вашој храни је истекао рок трајања - или се покварила", каже Кејт Хол, позната и као The Full Freezer.
Култура
Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања
Ево седам врста хране које вјероватно иначе не замрзавате - и зашто бисте требали.
Међу намирницама које треба замрзавти су и ђумбир, бијели лук и чили папричице.
"Брзо оперите своје ароматичне биљке (изломите чешње бијелог лука из луковице и огулите их), затим их добро осушите и спремите у врећицу која се може поново затворити у замрзивач", каже Холова.
Додаје да можете самљети, нарезати или нарибати бијели лук, чили или ђумбир из смрзнутог стања директно у јело током кувања - не морате чак ни гулити ђумбир.
Занимљивости
Хороскоп за 2. фебруар: Очекује нас динамичан дан
"Тврди сиреви попут чедара могу се замрзнути, али онда постану мрвичасти", каже Холова.
Појашњава да их је најбоље прво нарибати.
"Чувајте у врећици за замрзавање лабаво како се не би све згрудало. На тај начин можете узети шаку директно из замрзивача када вам затреба за прављење умака, печења од тјестенине или тостова", каже Халова.
"Ријетко имам простора да замрзнем векну хљеба, па барем четвртину кришки замрзнем у великој врећици за замрзавање. Затим четвртину искористим да направим сендвиче за сина у кутији за ужину - и њих такође замрзнем", истиче Холова.
Свијет
Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД
Додаје да ако немате пуно простора, од остатка хљеба можете направити мрвице и замрзнути.
"Одлично за надјев, хрскаве рибље штапиће и хрскаве прељеве", појашњава Холова.
Исто вриједи и за сомун, пите и тортиље - ако се слијепе, одвојите их папиром за печење или кухињским убрусом.
"Ако зачинско биље користите само за кување, замрзивач је право мјесто за њега", каже Холова.
Додаје да их добро оперите и осушите и чувајте их у замрзивачу у врећици која се може поново затворити.
"Немојте их одмрзавати - само узмите оно што вам треба, насјецкајте их док су смрзнути и додајте директно у храну. Невјероватно је колико добро задржавају свој окус", додаје Холова.
Друштво
Данас облачно са падавинама
Ако користите млади лук за свјеже салате без кувања, фрижидер је најбоље мјесто за његово чување.
Али ако планирате кувати, замрзивач је јако користан за ово поврће које брзо осуши.
"Оперите, осушите, нарежите и замрзните лабаво у врећици. Ако имате мјеста, прво их замрзните на плеху обложеном папиром за печење како се не би све слијепиле", појашњава она.
Додаје да их нема потребе одмрзавати, него само убацити шаку у оно што кувате.
Изненађујуће, млади лук је одлично поврће за замрзавање и спречава његово исушивање.
Хроника
Кријумчари у БиХ покушали прошверцовати робу вриједну више од 11 милиона КМ
Орашасти плодови имају висок садржај масти, тако да промјењиве температуре у кухињи могу брзо узроковати њихово кварење.
"Срећом, одлично се замрзавају. Само их оставите неколико минута на собној температури прије јела и извадите само оно што вам је потребно одмах, како не бисте одмрзавали и поново замрзавали, појашњава Холова.
Треба их здробити и тостирати директно из смрзнутог стања како бисте додали додатну текстуру салатама и прженим јелима.
"Да бих избјегла бацање сувог меса, појединачно га мотам и замрзавам, како се не би лијепиле и како бих сваки пут могла узети оно што ми треба", прича она.
Свијет
Људима искључио струју јер су му оставили негативну рецензију на Гуглу
Према њеним ријечима, то се може урадити и кориштењем оригиналне амбалаже.
"Само све ставите у врећицу за замрзавање како бисте избјегли унакрсну контаминацију. Суво месо можете кувати директно из замрзнутог стања, користећи вилицу да јој помогнете да одмота кришке док се не испеку и не постану хрскаве", каже Холова.
Друштво
12 ч0
Регион
12 ч1
Република Српска
12 ч23
Здравље
13 ч0
Савјети
23 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
19
22
19
17
19
14
19
09
19
02
Тренутно на програму