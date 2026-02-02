Данас облачно са падавинама

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће прије подне бити облачно вријеме са слабим падавинама, а током дана суво са максималном температуром од два до шест, на југу око 10 степени Целзијусових.
Ујутро ће бити облачно и магловито уз слабе и повремене падавине. Падаће киша, сусњежица и слаб снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Падавине ће убрзо престати и током дана ће преовладавати суво и облачно вријеме.
Само ће на истоку још понегдје бити слабих падавина.
На југу промјенљиво облачно уз сунчане периоде и слабу кишу понегдје.
Послије подне и увече очекује се постепено разведравање.
Дуваће слаб до умјерен источни вјетар.
