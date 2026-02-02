Logo
Данас облачно са падавинама

Извор:

АТВ

02.02.2026

07:21

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће прије подне бити облачно вријеме са слабим падавинама, а током дана суво са максималном температуром од два до шест, на југу око 10 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити облачно и магловито уз слабе и повремене падавине. Падаће киша, сусњежица и слаб снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Падавине ће убрзо престати и током дана ће преовладавати суво и облачно вријеме.

Само ће на истоку још понегд‌је бити слабих падавина.

На југу промјенљиво облачно уз сунчане периоде и слабу кишу понегд‌је.

Послије подне и увече очекује се постепено разведравање.

Дуваће слаб до умјерен источни вјетар.

Тагови:

Kiša

Временска прогноза

