У четвртак исплата увећаних пензија - ово су износи

Извор:
АТВ
01.02.2026
16:47
Коментари:0
Након што је Дом народа Парламента ФБиХ 23. јануара 2026. године усвојио Закон о измјенама и допунама Закона о ПИО, који је претходно прихваћен у Представничком дому, те након објаве закона у Службеним новинама ФБиХ (број 6/26), Управни одбор Федералног завода МИО донио је одлуку о аконтацијском усклађивању пензија у износу од 11,2 одсто.
Одлука о аконтацијском усклађивању донесена је јер у тренутку њеног доношења нису били познати званични подаци о расту просјечне бруто плате и индексу потрошачких цијена, које објављује Федерални завод за статистику.
Након објаве тих показатеља, Управни одбор ће донијети коначну одлуку о редовном усклађивању пензија, која ће се примјењивати ретроактивно од 1. јануара 2026. године.
Тенис
Огласио се Надал након финала Ђоковић -Алкараз: Моћна порука за Новака
Након што је Влада ФБиХ дала сагласност на одлуку Управног одбора, стручне службе Завода ПИО провеле су потребна тестирања и успјешно извршиле обрачун пензија, чиме су испуњени сви правни и технички услови за исплату увећаних пензија за јануар 2026. године.
Исплата пензија увећаних за 11,2 одсто биће реализована 5. фебруара 2026. године, а средства су осигурана Буџетом ФБиХ.
Тенис
Доктор саопштио Рафаелу Надалу да има ову неизљечиву болест
У складу с донесеном одлуком, најнижа пензија за кориснике који су право на пензију остварили прије 1. јануара 2026. године повећава се са 599,28 КМ на 666,40 КМ.
Загарантована пензија повећава се са 715,21 КМ на 795,31 КМ, док се највиша пензија повећава са 2.996,40 КМ на 3.332,00 КМ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму