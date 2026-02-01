Никуда без кишобрана: Данас нас очекују падавине

Извор:
АТВ
01.02.2026
08:36
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно, послије подне очекује се киша и провијавање снијега, а на планинама и формирање мањег сњежног покривача.
На југу Херцеговине биће суво, сунчано и најтоплије, али вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од један до шест, на југу до 12 степени Целзијусових.
Бања Лука
У Дракулићу обиљежавање 84 године од злочина НДХ над Србима
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Чемерно, Хан Пијесак, Кнежево и Мраковица минус један, Калиновик нула, Билећа и Соколац један, Гацко, Мркоњић Град и Сарајево два, Бањалука, Сребреница, Србац, Јајце, Тузла и Ливно три, Бијељина, Нови Град, Приједор, Добој и Рибник четири, Фоча, Вишеград и Требиње пет и Мостар девет степени Целзијусових.
Највише падавина у протекла 24 часа регистровано је на Хан Пијеску седам литара по метру квадратном, те на Мраковици и у Билећи по пет литара по метру квадратном.
На Хан Пијеску и Чемерну јутрос је измјерено осам центиметара снијега.
