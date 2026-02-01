Logo
Никуда без кишобрана: Данас нас очекују падавине

Извор:

АТВ

01.02.2026

08:36

Коментари:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно, послије подне очекује се киша и провијавање снијега, а на планинама и формирање мањег сњежног покривача.

На југу Херцеговине биће суво, сунчано и најтоплије, али вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од један до шест, на југу до 12 степени Целзијусових.

drakulic spomenik

Бања Лука

У Дракулићу обиљежавање 84 године од злочина НДХ над Србима

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Чемерно, Хан Пијесак, Кнежево и Мраковица минус један, Калиновик нула, Билећа и Соколац један, Гацко, Мркоњић Град и Сарајево два, Бањалука, Сребреница, Србац, Јајце, Тузла и Ливно три, Бијељина, Нови Град, Приједор, Добој и Рибник четири, Фоча, Вишеград и Требиње пет и Мостар девет степени Целзијусових.

Највише падавина у протекла 24 часа регистровано је на Хан Пијеску седам литара по метру квадратном, те на Мраковици и у Билећи по пет литара по метру квадратном.

На Хан Пијеску и Чемерну јутрос је измјерено осам центиметара снијега.

