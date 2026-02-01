Logo
Смањите брзину: Коловози мокри, магла у котлинама

Извор:

СРНА

01.02.2026

08:29

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ јутрос се саобраћа по мјестимично мокрим или влажним коловозима, у вишим предјелима и преко планинских превоја могућа је поледица, а магла и ниска облачност смањује видљивост на дионицама у котлинама, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Из АМС возачима скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, и то Карановац-Кнежево-Турбе, Бањалука - Црна Ријека, Сарајево-Фоча, Рогатица-Устипрача-Вишеград и Бродар-Рудо.

Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој, гдје је у току уређење раздјелног појаса.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час, а преко моста је забрањен саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.

ILU-BEBA-140925

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 17 беба

Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково брдо два, измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.

Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици Међеђа-Бродар у тунелу Котва два измијењен је режим саобраћаја. Планирано је да радови трају до 31. марта.

Минерски радови изводе се у каменолому у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац - Доња Љубогошта, као и у мјесту Љубогошта на магистралном путу Подроманија-Љубогошта.

Усљед клизишта, једном траком вози се на регионалним путним правцима Карановац-Кнежево у мјесту Љубачево и Прњавор-Укрина у Вијачанима.

Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча - Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.

У Федерацији БиХ у току је изградња букобрана на дионици ауто-пута Подлугови - Сарајево сјевер, због чега је саобраћај преусмјерен у претицајну траку.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Још снажније да се окупимо око Републике Српске

На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.

Завршен је протест превозника и нормализован саобраћај за теретна возила на граничним прелазима према државама чланицама ЕУ.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

