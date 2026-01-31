Колико су повећане стипендије за студенте у Српској?

Аутор:Бојана Винчић
31.01.2026
19:17
Коментари:0
100 КМ више за студентске стипендије. Одлуком Владе Републике Српске умјесто садашњих 200, студенти ће да примају 300 КМ. Повећане су и стипендије које се додјељују путем Фонда "Др Милан Јелић", са 400 на 600 КМ. Из истог фонда студенти Српске који студирају у региону примаће 700 КМ, умјесто досадашњих 500, а за оне у иностранству исплаћиваће се 900 КМ умјесто досадашњих 800.
"Влада је донијела одлуку да је академске од 2026/27 укупан фонд за стипендије који се додјељује студентима првог, другог и трећег циклуса на високошколским установама акредитованим у Републици Српској са 2 130 000 хиљада буде повећан на 3 195 000 хиљада КМ", рекла је Јелена Старчевић, помоћник министра за високо образовање.
Студенти са којима смо разговарали ову одлуку дочекали су као значајну подршку у наставку школовања.
"Мислим да је ово сјајан искорак за нашу будућност, студенте који ће сутра бити у прилици да врате држави оно што је у њих уложено. Сјајно ће утицати јер ће доста олакшати финансијски у том погледу и родитељима и студентима. Ово је сјајна одлука Владе, тако да стварно подржавам и поздрављам ову мјеру и свака им част. Хвала им!"
"То је стварно једна велика ствар за студенте"
"Свака част тако треба! То је и требало да се уради", кажу студенти.
Повећање значи много и ово је доказ да Министарство и Влада имају слуха за студенте и да су им студенти битна категорија у друштву, истичу из Уније студената.
"Ово је само додатак на то што је студирање у Републици Српској бесплатно бесплатни су домови ово је само једна нова ставка је то повећање стипендија", истакао је Никола Шобот, Предсједник Уније студената Републике Српске.
Бесплатно школовање за све редовне студенте првог и другог циклуса студија, бесплатан смјештај у студентским домовима и субвенционисана исхрана у студентским мензама, што Републику Српску чини јединственом у региону, ће бити и даље једна од најзначајнијих мјера Владе Републике Српске у области високог образовања.
