Пчелару из Котор Вароша запаљен пчелињак

31.01.2026

17:06

Пчелару из Котор Вароша запаљен пчелињак
Фото: Уступљена фотографија

Пчелару из Котор Вароша прошле седмице запаљен је пчелињак на локалитету Плане, а сада му је потребна помоћ како би обновио уништене кошнице.

Како је навео пчелар у објави на друштвеним мрежама, непозната особа запалила је његов пчелињак, причинивши велику материјалну штету, а на фотографијама је које су објављене види се да је пчелињак потпуно изгорио.

"Прошлу седмицу ми је неко запалио пчелињак на Планама. Ако неко жели, од пчелара, да ми донира коју кошницу пчела, био бих вам захвалан", написао је пчелар.

Вучји дани на Озрену

Друштво

Вук надмудрио 600 ловаца на Озрену: Ништа од трофеја

Он је додао да су полиција и криминалистичка служба обавили увиђај на лицу мјеста, те да је истрага у току.

Сви који желе помоћи у обнови пчелињака могу се јавити на број телефона 066/215-945.

