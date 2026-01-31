Пчелару из Котор Вароша запаљен пчелињак

31.01.2026
Пчелару из Котор Вароша прошле седмице запаљен је пчелињак на локалитету Плане, а сада му је потребна помоћ како би обновио уништене кошнице.
Како је навео пчелар у објави на друштвеним мрежама, непозната особа запалила је његов пчелињак, причинивши велику материјалну штету, а на фотографијама је које су објављене види се да је пчелињак потпуно изгорио.
"Прошлу седмицу ми је неко запалио пчелињак на Планама. Ако неко жели, од пчелара, да ми донира коју кошницу пчела, био бих вам захвалан", написао је пчелар.
Он је додао да су полиција и криминалистичка служба обавили увиђај на лицу мјеста, те да је истрага у току.
Сви који желе помоћи у обнови пчелињака могу се јавити на број телефона 066/215-945.
