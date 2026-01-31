Лука из Прњавора одиграо Лото први пут и погодио шест од седам бројева

Аутор:Стеван Лулић
31.01.2026
15:33
Коментари:1
Лука Југовић из Прњавора је добитник који је посјетио Управу Лутрије Републике Српске како би преузео освојени добитак, "шестицу" из 8. кола игре Лото 7/39.
Посебно је интересантна чињеница да се ради о играчу који до сада никада није одиграо ниједну лутријску игру, а одмах је освојио новчани износ од 8.155,64 КМ, тако што је погодио шест од седам могућих бројева на комбинацији.
"Први пут сам одиграо Лото и освојио овај добитак, што ме много изненадило“, рекао је Југовић кроз осмијех.
На питање да ли ће наставити да игра, с обзиром на чињеницу да је срећа на његовој страни, одговорио је потврдно.
Главна Лото премија тренутно износи око 6.950.000 КМ, а наредно извлачење је у уторак, 3. фебруара.
Лото плус премија тренутно око 3.170.000 КМ.
