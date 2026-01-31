Logo
Large banner

Детаљна временска прогноза за фебруар: Када нам стижу нове падавине?

Извор:

АТВ

31.01.2026

11:43

Коментари:

0
Детаљна временска прогноза за фебруар: Када нам стижу нове падавине?
Фото: АТВ

У нашем региону наредних дана хладније уз слабе падавине.

Нешто јачи снијег у брдско-планинским пред‌јелима.

Од средине следеће седмице осјетно отопљење и до око 12. фебруара остаје релативно топло уз кишу повремено. Послије тог датума, могуће је јаче захлађење уз снијег, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Лабуд

БиХ

Случај опасног вируса потврђен у Тузланском кантону

До понедјељка ће ка нама са истока Европе притицати све хладнији и слабо влажан ваздух. Слаб циклон би у нед‌јељу јужним и средишњим планинским дијеловима региона донио нешто јаче падавине, углавном снијег, док би у понед‌јељак појаве слабог снијега могло бити и у низијама, али се акумулација не очекује. Сутра би на планинама могло пасти од 3 до 10 центиметара снијега. Почеће да дува сјевероисточни вјетар, хладна кошава и бура дуж Јадрана.

Данас максимуми од 2 до 8, а најхладнији дан ће бити понед‌јељак, уз максимуме од -8 понегд‌је на планинама истока Србије до око 3 степена на западу Хрватске.

Од средине следеће седмице, као посљедица јачање утицаја Атлантика, слиједи јаче отопљење и све до око 12. фебруара би требало бити углавном топлије од просјека, уз појачане вјетрове јужног смјера и кишу повремено.

Јутарњих мразева углавном неће бити док би се дневни максимуми кретали од 5 до 17 степени Целзијуса.

„Промјена синоптике која би нас могла увести и захлађење са снијегом је могућа око 12. фебруара, али, за сада, нема најава за неко јако захлађење и дубоке минусе, температуре би могле бити мало испод просјека уз чест снијег“, наводи се у објави.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

prognoza vremena

Снијег

Temperatura

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар у ноћном клубу

Свијет

Објављени потресни снимци позива из бара који је изгорио: Људи вапе за помоћи, у позадини се разлијежу крици

12 ч

0
Случај опасног вируса потврђен у Тузланском кантону

БиХ

Случај опасног вируса потврђен у Тузланском кантону

12 ч

0
Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре

Ауто-мото

Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре

12 ч

0
Новак Ђоковић Аустралијан опен

Тенис

Новак донио важну одлуку пред финале са Алкаразом

13 ч

0

Више из рубрике

Једна навика годишње убије 19.000 људи

Друштво

Једна навика годишње убије 19.000 људи

13 ч

0
Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

Друштво

Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

14 ч

0
Кампус у Бањалуци

Друштво

За колико ће бити повећане стипендије студентима из Републике Српске

15 ч

0
Возачи опрез због најављених падавина и учесталих одрона

Друштво

Возачи опрез због најављених падавина и учесталих одрона

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner