Детаљна временска прогноза за фебруар: Када нам стижу нове падавине?

У нашем региону наредних дана хладније уз слабе падавине.
Нешто јачи снијег у брдско-планинским предјелима.
Од средине следеће седмице осјетно отопљење и до око 12. фебруара остаје релативно топло уз кишу повремено. Послије тог датума, могуће је јаче захлађење уз снијег, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
До понедјељка ће ка нама са истока Европе притицати све хладнији и слабо влажан ваздух. Слаб циклон би у недјељу јужним и средишњим планинским дијеловима региона донио нешто јаче падавине, углавном снијег, док би у понедјељак појаве слабог снијега могло бити и у низијама, али се акумулација не очекује. Сутра би на планинама могло пасти од 3 до 10 центиметара снијега. Почеће да дува сјевероисточни вјетар, хладна кошава и бура дуж Јадрана.
Данас максимуми од 2 до 8, а најхладнији дан ће бити понедјељак, уз максимуме од -8 понегдје на планинама истока Србије до око 3 степена на западу Хрватске.
Од средине следеће седмице, као посљедица јачање утицаја Атлантика, слиједи јаче отопљење и све до око 12. фебруара би требало бити углавном топлије од просјека, уз појачане вјетрове јужног смјера и кишу повремено.
Јутарњих мразева углавном неће бити док би се дневни максимуми кретали од 5 до 17 степени Целзијуса.
„Промјена синоптике која би нас могла увести и захлађење са снијегом је могућа око 12. фебруара, али, за сада, нема најава за неко јако захлађење и дубоке минусе, температуре би могле бити мало испод просјека уз чест снијег“, наводи се у објави.
