Случај опасног вируса потврђен у Тузланском кантону

Извор:
Провјерено.инфо
31.01.2026
11:38
Коментари:0
Лабораторија за молекуларно генетичка и форензичка испитивања Ветеринарског института Универзитет у Сарајеву – Ветеринарски факултет потврдио је инфлуенцу птица код једног угинулог лабуда.
"Узорци, укључујући брисеве и леш лабуда, узети су с подручја језера Модрац, у општини Лукавац, Тузлански кантон. На тој локацији угинуо је већи број лабудова. Лабораторијски је, у узетим узорцима потврђено да је угинули лабуд био инфициран вирусом инфлуенце птица. Молекуларном подтипизацијом и патотипизацијом установљено је да се ради о високопатогеној инфлуенци птица А/Х5Н1", казао је Голетић.
С циљем заштите домаће производње, Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву подсјећа субјекте који држе перад на потребу јачања биосигурносних мјера. Због циркулације вируса у регији, појава грипа код дивљих птица на подручју Босне и Херцеговине, у наредном периоду, сматра се врло изгледном. С Факултета такође подсјећају грађане, ако примјете угинуле јединке или дивље птице које се неуобичајено понашају - не бјеже и не показују страх од људи, да их због властите сигурности не дирају, већ да такве случајеве одмах пријаве најближој ветеринарској станици.
"Х5Н1 је подтип вируса инфлуенсе птица, узрочник птичје грипе, болести која је код перади попримила пандемијски облик. Осим перади овај вирус узрокује инфекције и других врста животиња, а повремено и људи", појашњава професор Голетић, преноси Провјерено.
