Превозници из БиХ обуставили блокаде на граничним прелазима

30.01.2026
Превозници из БиХ обуставили су данас блокаде теретног саобраћаја на граничним прелазима, рекао је Срни један од координатора Конзорцијума "Логистика БиХ" Марко Ивановић.
Према његовим ријечима, одлука је донијета након што су добијене гаранције Брисела да се на возаче неће примјењивати правило 90/180 дана боравка у Европској унији /ЕУ/.
"Добили смо и гаранције ентитетских влада да ће наши захтјеви бити испуњени", додао је Ивановић.
Претходно су одлуку о престанку блокаде донијели и превозници из Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније, који су заједно са превозницима из БиХ од понедјељка обуставили теретни транспорт на границама са ЕУ.
