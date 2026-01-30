Logo
Large banner

Додик: Вратиће им се празне коверте!

Извор:

АТВ

30.01.2026

12:12

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

Вратиће им се празне коверте, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик, на информације да ће Министарство спољних послова у Савјет министара упутити протестну ноту Израелу.

"Све што је изван Републике Српске и њеног става о томе, свакако нема снагу у БиХ и било који министар шта год да уради, он деградира и поништавају капацитет БиХ и ми желимо да они пишу што више тога. Вратиће им се празне коверте без икаквог значаја", рекао је Додик.

Каже да су у Сарајеву урадили све што су могли против Израел и јеврејског народа.

"Ја ћу од Владе затражити да се званично затражи да се Хагада преда израелским институцијама, и да се са њом пажљиво управља. Од тога да су избацивали Јевреје и пасоше њихових грађана па то тога да нису дозволити да се сними филм о нападу Хамаса", рекао је Додик.

Значајна посјета Израелу

"Имали смо значајну посјету Израелу гдје смо дочекани на највишем државном нивоу и то је било за памћење. То смо видјели не само из званичних разговора, већ и са обичним људима, професорима, који су дали пуну подршку Републици Српској, рекао Додик.

Рекао је да послије овога састанка за Српску неће бити ништа више исто.

"Састанци са предсједником и премијером Израела, предсједником парламента, министрима, било је импресивно искуство. Иако имам велико искуство, али ово је било нешто више од обичне посјете, од самих протокола", рекао је Додик.

Додик је истакао да Израел има своје право да постоји, да се бори за своју слободу.

"Поред Русије и Америке, као и наших савезника Србије и Мађарске, свакако да је посјета Израелу нешто велико. Договорили смо многе ствари, које ће се видјети у наредном периоду", навео је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Јевреји

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Игор Додик: Радимо у континуитету са народом, СНСД очекује бољи резултат Карана него у новембру

Република Српска

Игор Додик: Радимо у континуитету са народом, СНСД очекује бољи резултат Карана него у новембру

1 д

38
Кошарац: Конаковића боле дипломатски успјеси делегације Српске у Израелу

Република Српска

Кошарац: Конаковића боле дипломатски успјеси делегације Српске у Израелу

2 д

1
Српска може да замоли Израел за заједничку акцију на интернационалном плану

Република Српска

Српска може да замоли Израел за заједничку акцију на интернационалном плану

2 д

0
Министар иностраних послова Израела: Одличан састанак, Срби су истински пријатељи

Република Српска

Министар иностраних послова Израела: Одличан састанак, Срби су истински пријатељи

2 д

1

Више из рубрике

Наставља се протест возача све док се не промијени правило 90/180 дана

БиХ

Наставља се протест возача све док се не промијени правило 90/180 дана

1 д

0
Узимање српске имовине у Мостару

БиХ

Узимање српске имовине у Мостару: Бошњаци стали у одбрану комшија, суд на страни инвеститора

1 д

0
Конкурс МО БиХ за Војну академију у Великој Британији: Ко се може пријавити?

БиХ

Конкурс МО БиХ за Војну академију у Великој Британији: Ко се може пријавити?

1 д

2
камиони из србије блокирали границе

БиХ

Превозници из БиХ настављају блокаде

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner