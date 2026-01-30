Додик: Вратиће им се празне коверте!

Извор:
АТВ
30.01.2026
12:12
Коментари:1
Вратиће им се празне коверте, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик, на информације да ће Министарство спољних послова у Савјет министара упутити протестну ноту Израелу.
"Све што је изван Републике Српске и њеног става о томе, свакако нема снагу у БиХ и било који министар шта год да уради, он деградира и поништавају капацитет БиХ и ми желимо да они пишу што више тога. Вратиће им се празне коверте без икаквог значаја", рекао је Додик.
Каже да су у Сарајеву урадили све што су могли против Израел и јеврејског народа.
"Ја ћу од Владе затражити да се званично затражи да се Хагада преда израелским институцијама, и да се са њом пажљиво управља. Од тога да су избацивали Јевреје и пасоше њихових грађана па то тога да нису дозволити да се сними филм о нападу Хамаса", рекао је Додик.
"Имали смо значајну посјету Израелу гдје смо дочекани на највишем државном нивоу и то је било за памћење. То смо видјели не само из званичних разговора, већ и са обичним људима, професорима, који су дали пуну подршку Републици Српској, рекао Додик.
Рекао је да послије овога састанка за Српску неће бити ништа више исто.
"Састанци са предсједником и премијером Израела, предсједником парламента, министрима, било је импресивно искуство. Иако имам велико искуство, али ово је било нешто више од обичне посјете, од самих протокола", рекао је Додик.
Додик је истакао да Израел има своје право да постоји, да се бори за своју слободу.
"Поред Русије и Америке, као и наших савезника Србије и Мађарске, свакако да је посјета Израелу нешто велико. Договорили смо многе ствари, које ће се видјети у наредном периоду", навео је Додик.
