Игор Додик: Радимо у континуитету са народом, СНСД очекује бољи резултат Карана него у новембру

Додик наглашава да СНСД није кампањска партија или кампањска организација, те да СНСД не чека изборе да би почели да раде.

- Ми радимо у континуитету са народом, слушамо народ и рјешавамо њихове проблеме и са тог аспекта уопште нам није проблем што нема кампање. Ми је нисмо имали ни у новембру, када су били наметнути избори. Имали смо само 15 дана кампање, што је био мали рок да се људи припреме и обиђу сва села и куће и обавијесте народ да су избори. Ипак, успјели смо и нашли снаге да људи гласају за нашег кандидата - нагласио је Додик за РТРС.

Додаје да када су у питању пријевремени избори, наглашава недостатак времена, те напомиње да су општински одбори радили процјену кандидата СНСД-а и кандидата опозиције.

- Сви општински одбори су радили процјену и могу да кажем да смо у 95 одсто случајева имали тачност резултата што се тиче опозиционог кандидата, а што се тиче нашег кандидата – подбацили смо, јер нисмо имали времена да изведемо све и обавијестимо све људе, и ни поједини наши активисти нису изашли. Ми смо веома тешко убјеђивали људе да поново изађу на изборе. Имали смо став у јавности да не желимо да изађемо на изборе и да је било консензуса свих партија не бисмо изашли, нажалост, њега није било. Чекали смо посљедњи дан за пријаву када смо видјели да је СДС изашао са својим кандидатом, организовали Главни одбор и изашли са ставом да ће Синиша Каран бити кандидат. Нисмо хтјели да препустимо опозицији побједу тек тако. Мислим да смо требали тада бити јединствени, нажалост, неке околности са стране странаца и из Сарајева утицале су на другу страну да изађе и пријави се - подсјетио је Додик.

Додаје да је код људи постојао гњев и разочарење због пријевремених избора, и чињенице да су морали поново да гласају поред већ изабраног легитимног предсједника.

Додик додаје да су многи СНСД гласачи сматрали да је ова странка већ побиједила, те да је због тога један број људи остао код куће и није гласао.

- Сматрајући да смо већ побиједили, неки људи су остали код куће и нису гласали. Што се тиче коалиционих партнера, мислимо да није ствар до њих. Треба више да радимо и да уозбиљимо систем изласка људи на изборе. ЦИК нас је у многим стварима изненадио, прекршили су правила и процедуре, пробили рокове, обесмислили и криминализовали изборну вољу грађана, све са једним циљем кухиње из Сарајева да доведу њихове кандидате који су њима погодни – а то је да ослабе институције Српске и ојачају државну заједницу БиХ. То је оно што ЦИК покушава да наметне и да нађе разлоге зашто је СНСД побиједио и да то покуша да криминализује како би њихов кандидат побиједио - нагласио је Додик.

Додаје да ће бирачким мјестима гдје се понављају избори имати боље резултате него што су били.

- Овом приликом желим да се захвалим свим предсједницима мјесних одбора који даноноћно раде како би резултат СНСД-а био бољи - нагласио је Додик.

Коментаришући ранију најаву опозиције да ће бојкотовати изборе, Додик сматра да се СДС и ЦИК играју мачке и миша, те да је ЦИК више пута изашао у сусрет СДС-у.

- Ово није прва одлука која је њима изашла у сусрет. Позивам их да ангажују колико год хоће посматрача, јер мислим да је став грађана јасан и да су већ опредијељени и да стотине посматрача неће ништа промијенити. Имали смо на бирачким мјестима потписане изјаве посматрача да је све у реду. Поново смо на бројним мјестима бројали гласове и није било нерегуларности и резултат је био скоро идентичан као у записнику. Тако да ја више не видим разлог ни аргументе шта ће сада да измишљају - јасан је Додик.

Додаје да и у овом случају очекује нове оптужбе, али да ће СНСД поред свега побољшати свој резултат.

- Ми ћемо побољшати резултат, а они ће се вратити свом наративу и рећи да смо криминализовани и да нисмо остварили регуларну побједу - рекао је Додик.

Говорећи о одлуци Уставног суда да о нелегитимности претходног сазива Владе Републике Српске, Додик је упитао која је то одлука од стране заједничких институција у посљедњих неколико година била у корист Републике Српске.

- Све одлуке од неуставног Уставног суда, ЦИК-а и правобранилаштва, суда и тужилаштва иду на уштрб Српске и у корист јачања заједничких институција. Наравно да то утиче на гласаче и представља покушај утицаја на изборну вољу грађана. Волио бих да је опозиција јача и патриотски више оријентисана и да Сарајево не може у њима да нађе саговорника. Блануша, Станивуковић, Тривић и Вукановић су радо виђени гости у њиховим медијима и на пријемима и састанцима, и то је оно што нама највише смета јер не можемо да нађемо консензус када су у питању политичка питања Републике Српске. Када је у питању Република Српска, треба да сједнемо и да се договоримо, и када је у питању опстанак Републике Српске, треба да буде јасан став свих нас заједно. Какви год да су представници Српске, њих је изабрао народ и они су легитиман - рекао је Додик.

Текућа година је година редовних избора. Додик истиче да је као организациони секретар СНСД-а стално на терену и на услузи свим предсједницима општинских и градских организацијама.

- Не сматрам да треба често да излазим у јавност и објашњавам неке ствари – то се временом искристалише. Моја обавеза је и дужност да ојачамо организацију СНСД-а. Јасно смо спремили сву организацију и план за изборе у октобру и СНСД ће однијети убједљиву побједу и бити незаобилазан фактор у БиХ, минимално наредна два изборна циклуса - јасан је Додик.

Подсјетио је на резултате СНСД-а у протекла два изборна циклуса те истакао да је СНСД остварио историјске резултате од како сама странка постоји.

- То ће бити моја обавеза, моја амбиција је организација СНСД-а и ништа више - рекао је Додик.

На питање да је често мета напада због свог презимена, Игор Додик истиче да то презиме у политичком ангажману за њега не преставља терет.

- Поносан сам на свог оца, за све ове године шта је изнио и колико је радио. Свакодневно смо заједно и поносно носим то презиме и не сматрам га било каквим теретом - закључио је Додик.