Logo
Large banner

"СНСД неће подржати поскупљење гријања у Бањалуци"

Извор:

АТВ

24.01.2026

09:26

Коментари:

4
"СНСД неће подржати поскупљење гријања у Бањалуци"
Фото: АТВ

Градски одбор СНСД-а Бањалука неће подржати поскупљење гријања од 25 одсто које тражи предузеће "Еко топлане", а подржава Градска управа, јер би то директно довело до раста цијена осталих услуга.

Из бањалучког СНСД-а је саопштено да представници Градске управе, уобичајено, на све начине покушавају да избјегну одговорност, те да је ријеч о политичкој штети за још једно у низу поскупљења које предлажу да се наметне грађанима.

илу-ватра-23012026

Бања Лука

Цијена гријања у Бањалуци биће већа за 25 одсто

"Представник града сједи у управи `Еко топлана` и с правом питамо зашто сјечка није набављена на вријеме, док је била јефтинија, већ се користи техничко дрво", упитали су из Градског одбора СНСД-а.

Из ове странке наводе да се не може лоше пословање у недоглед правдати причом о дотрајалој мрежи, те да је неопходно да, прије било какве одлуке, Скупштина града расправља о раду "Еко топлана" јер извјештаји о пословању за 2024. и прошлу годину још нису достављени.

"Морамо отворити питања нереалних трошкова, плата, као и начина на који су утрошене субвенције из претходних година. Тек на основу потпуне и транспарентне анализе могуће је разговарати о рјешењима која ће обезбиједити уредно и квалитетно гријање без поскупљења", сматрају у СНСД-у.

Подијели:

Тагови:

СНСД

grijanje Banjaluka

radijatori

Eko toplana

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

гријање

Бања Лука

Ко је крив за хладније радијаторе у Бањалуци? Еко топлане одговориле Граду

2 д

0
"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

Бања Лука

"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

2 д

0
Бањалучани огорчени након пријетњи: Неки најављују тужбе

Бања Лука

Бањалучани огорчени након пријетњи: Неки најављују тужбе

1 седм

1
Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

Друштво

Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

1 седм

0

Више из рубрике

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

Бања Лука

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

4 ч

0
ватра

Бања Лука

Цијена гријања у Бањалуци биће већа за 25 одсто

18 ч

2
Ова бањалучка насеља остају без воде

Бања Лука

Ова бањалучка насеља остају без воде

1 д

0
У Бањалуци горио димњак, кров и контејнер

Бања Лука

У Бањалуци горио димњак, кров и контејнер

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

22

Нова драма: Агенти са оцем привела и дјевојчицу (2)

13

10

Послије претходног неуспјеха, серија Меган Маркл се не враћа на Нетфликс

12

58

Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

12

54

Ђоковић: "Смири се кретену"

12

47

Састанак Минића и Мацута на Тари

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner