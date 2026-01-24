"СНСД неће подржати поскупљење гријања у Бањалуци"

Извор:
АТВ
24.01.2026
09:26
Коментари:4
Градски одбор СНСД-а Бањалука неће подржати поскупљење гријања од 25 одсто које тражи предузеће "Еко топлане", а подржава Градска управа, јер би то директно довело до раста цијена осталих услуга.
Из бањалучког СНСД-а је саопштено да представници Градске управе, уобичајено, на све начине покушавају да избјегну одговорност, те да је ријеч о политичкој штети за још једно у низу поскупљења које предлажу да се наметне грађанима.
"Представник града сједи у управи `Еко топлана` и с правом питамо зашто сјечка није набављена на вријеме, док је била јефтинија, већ се користи техничко дрво", упитали су из Градског одбора СНСД-а.
Из ове странке наводе да се не може лоше пословање у недоглед правдати причом о дотрајалој мрежи, те да је неопходно да, прије било какве одлуке, Скупштина града расправља о раду "Еко топлана" јер извјештаји о пословању за 2024. и прошлу годину још нису достављени.
"Морамо отворити питања нереалних трошкова, плата, као и начина на који су утрошене субвенције из претходних година. Тек на основу потпуне и транспарентне анализе могуће је разговарати о рјешењима која ће обезбиједити уредно и квалитетно гријање без поскупљења", сматрају у СНСД-у.
