Цијена гријања у Бањалуци биће већа за 25 одсто

Аутор:Бојана Винчић
23.01.2026
19:19
Коментари:1
Кад нема рјешења онда има поскупљења. Еко топлане имају дрвне сјечке за још 15 дана, и умјесто да се набави још, лакше је повећати цијену и завући руку у џеп грађана. То је, кажу из Топлана, за сад једина опција за наставак гријања Бања Луци.
"Данас смо приложили улазне фактуре и кад се то упросјечи, рачуни топлане су порасли преко 69 посто а цијена је само једном подигнута за 22 посто 2023. Од тад до данас радимо у негативном пословању из своје акумулације топлане су изнијеле претходни период али више нисмо били у могућности и морали смо да реагујемо", каже Драгиша Зечевић, члан Управног одбора „Еко топлана“.
Краткорочно рјешење је поскупљење, а дугорочно - капитално инвестиционо улагање у топловодну мрежу преко Европске банке за обнову и развој и 18 милиона марака кредита. А прије тога, рачуни за гријање ће бити увећани.
"То би у просјеку за стан од 60 квадрата износило од 25 до 30 марака додатно за грађане Бања Луке причамо о пакету мјера које подразумијева повећање да не би дошли у прилику да гасимо ово предузеће. Ми смо у ситуацији да се мора нешто да ријешимо и вјероватно ће бити приједлог да се подржи повећање од 25 посто или 25 до 30 КМ. До половине фебруара ако се не реализују ове ствари грађани који користе ову фирму за гријање ће остати без тога", каже Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бања Лука.
Гријање се наставља и неће бити рестрикција, поручују из Градске управе. О корекцији цијена, кажу, разговараће на сједници скупштине града.
"Највећи проблем је неулагање у топлу водну мрежу више деценија мрежа је дотрајала не одржава се а наш циљ је да грађани имају квалитетно гријање да се температуре и повећавају тако да ћемо радити заједно на томе да се гријање у Бањалуци доведе у што боље стање", каже Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Еко Топлане су у сриједу, као знак упозорења, примијениле рестриктивни режим гријања и смањиле температуру на 19 степени. Међутим, обуставили су то након што су позвани на разговор у градску управу. Коначну одлуку о повећању цијене гријања даће скупштинска већина на градској скупштини.
