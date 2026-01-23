У Бањалуци горио димњак, кров и контејнер

23.01.2026
09:32
Коментари:0
Бањалучки ватрогасци јуче су имали четири интервенције.
Прва интервенција забиљежена је у 8:15, када су ватрогасци пружили асистенцију суграђанину у Улици Проте Виде Ковачевића.
На истој адреси услиједила је и друга интервенција у 10:27, овог пута као асистенција екипи Хитне помоћи.
У поподневним часовима, у 16:33, ватрогасци су интервенисали због пожара на димњаку и крову породичне куће у Улици Душана Јокића.
Посљедња интервенција забиљежена је у 18:50 када је избио пожар на контејнеру у Улици Патријарха Макарија Соколовића.
