Logo
Large banner

У Бањалуци горио димњак, кров и контејнер

23.01.2026

09:32

Коментари:

0
У Бањалуци горио димњак, кров и контејнер
Фото: Pixabay

Бањалучки ватрогасци јуче су имали четири интервенције.

Прва интервенција забиљежена је у 8:15, када су ватрогасци пружили асистенцију суграђанину у Улици Проте Виде Ковачевића.

На истој адреси услиједила је и друга интервенција у 10:27, овог пута као асистенција екипи Хитне помоћи.

У поподневним часовима, у 16:33, ватрогасци су интервенисали због пожара на димњаку и крову породичне куће у Улици Душана Јокића.

Посљедња интервенција забиљежена је у 18:50 када је избио пожар на контејнеру у Улици Патријарха Макарија Соколовића.

Подијели:

Тагови:

пожар

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Више бањалучких улица данас без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без струје

5 ч

0
Сутра без струје више улица у Бањалуци

Бања Лука

Сутра без струје више улица у Бањалуци

21 ч

0
Народни фронт: Бањалука у проблемима, а градоначелника имамо само на сликама

Бања Лука

Народни фронт: Бањалука у проблемима, а градоначелника имамо само на сликама

1 д

2
Ове бањалучке улице ће данас бити без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице ће данас бити без струје

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

12

03

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

11

50

Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

11

47

Све израженији тренд одгађања брака

11

36

Објављене нове цијене горива

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner