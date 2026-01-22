Logo
Large banner

Ове бањалучке улице ће данас бити без струје

Извор:

АТВ

22.01.2026

07:58

Коментари:

0
Ове бањалучке улице ће данас бити без струје
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електропривреде.

Дио улице Раде Радића остаје без струје од 09:00 до 13:00, укључујући и дио насеља Мотике.

Од 10:00 до 13:00 часова струје неће имати дијелови улица Петра Кочића, Младена Стојановића, Краља Петра II и Првог крајишког корпуса.

Savo Štrbac

Регион

Штрбац: "Томпсонизација" - нови назив за ширење усташтва

Без струје остају дијелови улица Милана Радмана, Драгише Васића, Равногорска и Душана и Владе Копање у периоду од 09:00 до 14:00 часова.

Подијели:

Тагови:

Струја

isključenja struje

Бањалука

radovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Savo Štrbac, Veritas

Регион

Штрбац: "Томпсонизација" - нови назив за ширење усташтва

2 ч

0
Трамп: Споразум о Гренланду укључује "Златну куполу" и права на минерале

Свијет

Трамп: Споразум о Гренланду укључује "Златну куполу" и права на минерале

2 ч

0
Бејби бум у Српској: Рођено 29 беба

Друштво

Бејби бум у Српској: Рођено 29 беба

2 ч

0
Саобраћај без застоја на већини путних праваца

Друштво

Саобраћај без застоја на већини путних праваца

2 ч

0

Више из рубрике

Пекара

Бања Лука

Поскупјели пекарски производи у Бањалуци

13 ч

1
гријање

Бања Лука

Ко је крив за хладније радијаторе у Бањалуци? Еко топлане одговориле Граду

14 ч

0
"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

Бања Лука

"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

17 ч

0
Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

Бања Лука

Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

19 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

09

57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner