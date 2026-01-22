Ове бањалучке улице ће данас бити без струје

Извор:
АТВ
22.01.2026
07:58
Коментари:0
Због најављених радова данас ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електропривреде.
Дио улице Раде Радића остаје без струје од 09:00 до 13:00, укључујући и дио насеља Мотике.
Од 10:00 до 13:00 часова струје неће имати дијелови улица Петра Кочића, Младена Стојановића, Краља Петра II и Првог крајишког корпуса.
Регион
Штрбац: "Томпсонизација" - нови назив за ширење усташтва
Без струје остају дијелови улица Милана Радмана, Драгише Васића, Равногорска и Душана и Владе Копање у периоду од 09:00 до 14:00 часова.
Бања Лука
13 ч1
Бања Лука
14 ч0
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
19 ч1
Најновије
Најчитаније
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Тренутно на програму