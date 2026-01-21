Logo
Large banner

"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

Извор:

АТВ

21.01.2026

16:29

Коментари:

0
"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања
Фото: АТВ

"Еко топлане" Бањалука саопштиле су да су примиле позив Града Бањалука на састанак заказан за петак, те су као знак добре воље и одговорног односа према грађанима, донијеле одлуку да привремено обуставе примјену одлуке о рестриктивном режиму испоруке топлотне енергије, до окончања разговора и разматрања могућих рјешења.

"Еко топлане Бања Лука обавјештавају јавност да су примиле позив Града Бања Лука на састанак заказан за петак, 23. јануар 2026. године, на којем ће се разговарати о функционисању система даљинског гријања и могућим рјешењима за његову дугорочну стабилност.

Имајући у виду упућени позив на састанак и исказану спремност да се питању гријања у Бањој Луци приступи хитно и свеобухватно, Еко топлане су, у знак добре воље и одговорног односа према грађанима, донијеле одлуку да привремено обуставе примјену одлуке о рестриктивном режиму испоруке топлотне енергије, до окончања разговора и разматрања могућих рјешења.

ЕКО Топлана-23092025

Бања Лука

Еко топлане почеле примјену рестриктивног режима испоруке топлотне енергије

Мјера прилагођавања, о којој је јавност претходно информисана, подразумијевала је смањење температуре у оквиру важећих прописа и техничких услова, са циљем одржавања стабилности система и спречавања озбиљнијих поремећаја у испоруци.

Одлука о привременој обустави примјене одлуке о рестриктивном режиму представља гест повјерења у процес дијалога и јасну намјеру да се са стране Еко топлана не остави простор за било какве спекулације о мотивима, осим једног, а то је очување стабилне, сигурне и одрживе испоруке топлотне енергије за грађане Бање Луке.

Еко топлане потврђују учешће на заказаном састанку и изражавају спремност да се, кроз отворен и конструктиван дијалог, сагледају сви релевантни аспекти рада система даљинског гријања, као и модели који могу обезбиједити његову дугорочну поузданост.

Подсјећамо да су мјере прилагођавања режима испоруке топлотне енергије биле дио унапријед усвојеног плана стабилизације система, припреманог током дужег временског периода, у условима значајног раста улазних трошкова и изостанка одлука које се односе на финансијски оквир у којем систем послује. Њихов циљ није био нарушавање квалитета услуге, већ очување континуитета гријања и заштита система даљинског гријања у цјелини.

Еко топлане очекују да предстојећи састанак буде прилика за изношење релевантних чињеница и аргумената, као и за дефинисање конкретних корака који ће омогућити да систем даљинског гријања функционише у складу са техничким, финансијским и регулаторним оквирима, у интересу свих грађана Бање Луке", наводе из Еко топлана.

Подијели:

Тагови:

Eko toplana

grijanje Banjaluka

grijanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

Бања Лука

Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

4 ч

1
Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

Бања Лука

Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

4 ч

0
Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

Бања Лука

Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

7 ч

0
Еко топлане почеле примјену рестриктивног режима испоруке топлотне енергије

Бања Лука

Еко топлане почеле примјену рестриктивног режима испоруке топлотне енергије

9 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

18

33

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

18

23

Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

18

22

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

18

12

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner