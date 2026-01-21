"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

Извор:
"Еко топлане" Бањалука саопштиле су да су примиле позив Града Бањалука на састанак заказан за петак, те су као знак добре воље и одговорног односа према грађанима, донијеле одлуку да привремено обуставе примјену одлуке о рестриктивном режиму испоруке топлотне енергије, до окончања разговора и разматрања могућих рјешења.
"Еко топлане Бања Лука обавјештавају јавност да су примиле позив Града Бања Лука на састанак заказан за петак, 23. јануар 2026. године, на којем ће се разговарати о функционисању система даљинског гријања и могућим рјешењима за његову дугорочну стабилност.
Имајући у виду упућени позив на састанак и исказану спремност да се питању гријања у Бањој Луци приступи хитно и свеобухватно, Еко топлане су, у знак добре воље и одговорног односа према грађанима, донијеле одлуку да привремено обуставе примјену одлуке о рестриктивном режиму испоруке топлотне енергије, до окончања разговора и разматрања могућих рјешења.
Мјера прилагођавања, о којој је јавност претходно информисана, подразумијевала је смањење температуре у оквиру важећих прописа и техничких услова, са циљем одржавања стабилности система и спречавања озбиљнијих поремећаја у испоруци.
Одлука о привременој обустави примјене одлуке о рестриктивном режиму представља гест повјерења у процес дијалога и јасну намјеру да се са стране Еко топлана не остави простор за било какве спекулације о мотивима, осим једног, а то је очување стабилне, сигурне и одрживе испоруке топлотне енергије за грађане Бање Луке.
Еко топлане потврђују учешће на заказаном састанку и изражавају спремност да се, кроз отворен и конструктиван дијалог, сагледају сви релевантни аспекти рада система даљинског гријања, као и модели који могу обезбиједити његову дугорочну поузданост.
Подсјећамо да су мјере прилагођавања режима испоруке топлотне енергије биле дио унапријед усвојеног плана стабилизације система, припреманог током дужег временског периода, у условима значајног раста улазних трошкова и изостанка одлука које се односе на финансијски оквир у којем систем послује. Њихов циљ није био нарушавање квалитета услуге, већ очување континуитета гријања и заштита система даљинског гријања у цјелини.
Еко топлане очекују да предстојећи састанак буде прилика за изношење релевантних чињеница и аргумената, као и за дефинисање конкретних корака који ће омогућити да систем даљинског гријања функционише у складу са техничким, финансијским и регулаторним оквирима, у интересу свих грађана Бање Луке", наводе из Еко топлана.
