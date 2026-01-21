Еко топлане почеле примјену рестриктивног режима испоруке топлотне енергије

21.01.2026
09:37
Коментари:1
"Еко топлане" Бањалука започеле су примјену рестриктивног режима производње и испоруке топлотне енергије, у складу са раније усвојеним планом стабилизације система даљинског гријања, саопштено је из овог предузећа.
Како су појаснили, испорука топлотне енергије у рестриктивном режиму одвијаће се у оквиру важећих прописа и техничких услова, али на нижем нивоу у односу на стандард који су корисници до сада имали.
"Одлука о преласку на рестриктивни режим дио је плана који је Управни одбор 'Еко топлана' разматрао и усвојио крајем 2025. године, као одговор на дуготрајан несразмјер између растућих трошкова функционисања система и постојећег финансијског оквира у којем систем послује. Њена примјена била је привремено одгођена током празничног периода, како би се грађанима Бањалуке обезбиједио стабилан режим гријања у вријеме повећане потрошње и ниских спољашњих температура", саопштиле су "Еко топлане" Бањалука.
У актуелним условима, како додају, "продужавање досадашњег режима испоруке више није одрживо без озбиљног ризика по техничку и финансијску стабилност система даљинског гријања".
"У периоду од 2018. до 2025. године, укупни трошкови система даљинског гријања порасли су за 69 одсто, док су укупни приходи повећани за свега 23 одсто. Истовремено, цијена топлотне енергије за крајње кориснике коригована је за 22 одсто, што показује да раст трошкова није био пропорционално распоређен између релевантних актера у систему, већ је највећим дијелом остао у оквиру пословања 'Еко топлана'", кажу из овог предузећа.
Уз то, како додају, трошкови електричне енергије порасли су за 181 одсто, а трошкови главног енергента за 36 одсто. Трошкови одржавања дистрибутивне мреже, истичу, повећани су за чак 247 одсто, уз додатних 15,7 милиона КМ уложених изнад првобитно планираних средстава.
"Рестриктивни режим не представља одустајање од обавеза према корисницима, већ мјеру усмјерену на очување стабилности система и спречавање потпуног прекида испоруке топлотне енергије. Циљ 'Еко топлана' остаје исти, а то је завршетак гријне сезоне на сигуран и контролисан начин. 'Еко топлане' остају отворене за дијалог и очекују активно укључивање доносилаца одлука у рјешавање питања од значаја за функционисање система даљинског гријања у Бањалуци“, изјавио је Драгиша Зечевић, члан Управног одбора "Еко топлана".
"Еко топлане" подсјећају да су током претходног периода у више наврата упозоравале на потребу доношења одлука које се односе на финансијску одрживост система, укључујући корекцију цијене услуге и обезбјеђивање додатних извора финансирања.
"Упркос тим упозорењима, до данас није дошло до конкретних одлука надлежних институција које би омогућиле услове за повратак на редован режим испоруке топлотне енергије", навели су.
