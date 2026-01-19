Logo
Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

АТВ

19.01.2026

13:04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци
Фото: АТВ

У традиционалном пливању за Часни крст у Бањалуци, први до Часног крста допливао је Далибор Кајиш.

Пливању за Часни крст учествовала су 32 учесника.

Дејан Кајиш
Дејан Кајиш

Претходно је улицама града прошла свечана литија која је кренула испред Храма Христа Спаситеља. Литију је предводило Његово преосвештенство епископ марчански Сава, уз саслужење свештенства Епархије бањалучке и присуство великог броја вјерника.

Пливање за Часни крст

Бањалука

Богојављење

