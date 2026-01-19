Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

Извор:
У традиционалном пливању за Часни крст у Бањалуци, први до Часног крста допливао је Далибор Кајиш.
Пливању за Часни крст учествовала су 32 учесника.
Претходно је улицама града прошла свечана литија која је кренула испред Храма Христа Спаситеља. Литију је предводило Његово преосвештенство епископ марчански Сава, уз саслужење свештенства Епархије бањалучке и присуство великог броја вјерника.
