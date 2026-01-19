Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

Извор:
Објава новог цјеновника црквених услуга у Ђаковачко-осјечкој надбискупији ових дана је постала вирална на друштвеним мрежама и отворила бурну расправу, посебно на Редиту.
Највише пажње привукла је ставка названа "Опрост од ординаријата“, коју су многи на прву протумачили као “плаћање опроста гријеха”.
На фотографији документа, која се ширила интернетом, видљиве су и уобичајене ставке везане за црквене обреде, али је управо ријеч "опрост“ изазвала лавину коментара, недоумица и погрешних закључака.
Дио корисника је јавно постављао питање да ли се тиме, практично, “плаћа” оно што би требало бити духовна ствар.
Корисници су брзо почели да постављају питања и износе саркастичне коментаре:
“Чек, је л’ може неко ко се разумије у црквене ствари да објасни ове опросте? Да ли то значи да хоћеш да се вјенчаш са малољетником па платиш 30 евра да ти опросте?”, “За само 30 евра можете добити опрост од педофилије! А за додатних 30 евра и опрост од инцеста!”, “Који је ваљани разлог за брак крвних сродника? И шта је опрост од криминалног дјела?”
У расправи су се затим укључили и они упућенији у црквену терминологију, објашњавајући да је у питању неспоразум.
Наглашено је да се израз "опрост“ у овом контексту не односи на опрост гријеха, за који у Католичкој цркви служи сакрамент исповиједања, већ на административну дозволу односно диспензацију од одређене канонске препреке.
Поједностављено: "опрост од малољетности“ или "опрост од крвног сродства“ не значи да неко “купи” опрост за лоше поступке, него да се у посебним животним околностима тражи службена дозвола црквене власти како би се одређени поступак (најчешће склапање црквеног брака) могао легално провести у складу с канонским правилима.
Такве дозволе, наводи се, не добијају се аутоматски, него уз провјеру услова и документације.
У коментарима се додатно појашњавало да се у тим случајевима често ради о рјешавању сложених ситуација на терену, када постоје формалне препреке које се не могу ријешити без одобрења ординаријата.
Плаћање се, према тим објашњењима, односи на процедуру и обраду предмета, а не на “куповину” опроста.
Цијела прича је, на крају, показала колико једна ријеч из старије црквене терминологије може изазвати погрешна тумачења на интернету, посебно када се извади из контекста и представи као сензација. Расправа је истовремено отворила и шире питање колико институције требају јасније објашњавати термине и ставке у документима који су доступни јавности.
