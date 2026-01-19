Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

Извор:
Аваз
19.01.2026
11:50
Коментари:0
У пожару који је око два сата ујутро захватио породичну кућу у Драженци у општини Хајдина, у близини Птуја живот је изгубило петогодишње дијете, док се млађе дијете, старо мање од три године, налази у критичном стању у Универзитетском медицинском центру Марибор.
Из Полицијске управе Марибор потврђено је да је једно дијете смртно страдало, док је друго с тешким повредама хитно превезено у болницу и налази се у животној опасности.
Како је саопштила Анита Ковачић, портпарол Полицијске управе Марибор, дојава о пожару запримљена је у раним јутарњим сатима.
Друштво
Слава вам пада за викенд: Имате ли право на слободан дан?
"Рано јутрос обавијештени смо о пожару у стамбеној згради у близини Птуја. Пожар је избио у горњем дијелу куће, односно у подручју крова. У објекту се у том тренутку налазило пет особа. Пожар су угасили ватрогасци из више добровољних ватрогасних друштава. О догађају су обавијештени дежурни државни тужилац и истражни судија, а према досадашњим сазнањима није утврђена вањска кривица", изјавила је Ковачић у јучерашњој пресс конференцији за медије.
Према доступним информацијама, пламен је захватио горњи дио куће у којем се налазила дјечја соба, док је породица у том тренутку спавала.
Пожар је први уочио комшија, који је одмах алармирао Добровољно ватрогасно друштво Драженци, чији је и сам члан. Отац дјеце, такође добровољни ватрогасац, покушао је самостално доћи до дјеце. Уз помоћ лотри попео се до горњег спрата, разбио прозор дјечије собе и, ризикујући властити живот, успио извући млађе дијете.
Нажалост, за старије дијете помоћ је стигла прекасно. Упркос брзој и координисаној интервенцији ватрогасаца и хитних служби, петогодишње дијете није преживјело.
Према ријечима Алеша Древеншека, командира ПГД-а Драженци и водитеља интервенције, позив у помоћ запримљен је у 2:21 сати, а прве ватрогасне екипе стигле су на мјесто несреће свега тринаест минута касније.
У том тренутку пожар у горњим просторијама куће био је у потпуности развијен, уз изузетно високе температуре и изузетно тешке услове за рад.
Србија
Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда
У гашењу пожара учествовало је укупно 55 ватрогасаца са 12 ватрогасних возила из Драженаца, Геречје васи, Хајдине, Хајдоша и Словење васи.
Полиција и надлежне службе обавиле су увиђај током јучерашњег јутра, а тачан узрок пожара још увијек није званично потврђен. Према првим информацијама, пожар је наводно избио у близини димњака, али се не искључује ни могућност техничког квара, укључујући проблеме с електричним инсталацијама.
Кућа је у пожару потпуно уништена, а трагедија је дубоко потресла цијелу локалну заједницу.
Рођаци, комшије и пријатељи породице изражавају шок, тугу и солидарност, док се очекује да ће породици у наредним данима бити потребна шира подршка заједнице.
Истрага о околностима ове тешке трагедије се наставља, преноси "Аваз".
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Србија
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму