Logo
Large banner

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

Извор:

Аваз

19.01.2026

11:50

Коментари:

0
Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

У пожару који је око два сата ујутро захватио породичну кућу у Драженци у општини Хајдина, у близини Птуја живот је изгубило петогодишње дијете, док се млађе дијете, старо мање од три године, налази у критичном стању у Универзитетском медицинском центру Марибор.

Из Полицијске управе Марибор потврђено је да је једно дијете смртно страдало, док је друго с тешким повредама хитно превезено у болницу и налази се у животној опасности.

Пожар избио у горњем дијелу куће

Како је саопштила Анита Ковачић, портпарол Полицијске управе Марибор, дојава о пожару запримљена је у раним јутарњим сатима.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Слава вам пада за викенд: Имате ли право на слободан дан?

"Рано јутрос обавијештени смо о пожару у стамбеној згради у близини Птуја. Пожар је избио у горњем дијелу куће, односно у подручју крова. У објекту се у том тренутку налазило пет особа. Пожар су угасили ватрогасци из више добровољних ватрогасних друштава. О догађају су обавијештени дежурни државни тужилац и истражни судија, а према досадашњим сазнањима није утврђена вањска кривица", изјавила је Ковачић у јучерашњој пресс конференцији за медије.

Према доступним информацијама, пламен је захватио горњи дио куће у којем се налазила дјечја соба, док је породица у том тренутку спавала.

Отац ризиковао живот

Пожар је први уочио комшија, који је одмах алармирао Добровољно ватрогасно друштво Драженци, чији је и сам члан. Отац дјеце, такође добровољни ватрогасац, покушао је самостално доћи до дјеце. Уз помоћ лотри попео се до горњег спрата, разбио прозор дјечије собе и, ризикујући властити живот, успио извући млађе дијете.

Нажалост, за старије дијете помоћ је стигла прекасно. Упркос брзој и координисаној интервенцији ватрогасаца и хитних служби, петогодишње дијете није преживјело.

У интервенцији учествовало 55 ватрогасаца

Према ријечима Алеша Древеншека, командира ПГД-а Драженци и водитеља интервенције, позив у помоћ запримљен је у 2:21 сати, а прве ватрогасне екипе стигле су на мјесто несреће свега тринаест минута касније.

У том тренутку пожар у горњим просторијама куће био је у потпуности развијен, уз изузетно високе температуре и изузетно тешке услове за рад.

vatrogascii

Србија

Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

У гашењу пожара учествовало је укупно 55 ватрогасаца са 12 ватрогасних возила из Драженаца, Геречје васи, Хајдине, Хајдоша и Словење васи.

Узрок пожара још се истражује

Полиција и надлежне службе обавиле су увиђај током јучерашњег јутра, а тачан узрок пожара још увијек није званично потврђен. Према првим информацијама, пожар је наводно избио у близини димњака, али се не искључује ни могућност техничког квара, укључујући проблеме с електричним инсталацијама.

Кућа је у пожару потпуно уништена, а трагедија је дубоко потресла цијелу локалну заједницу.

Рођаци, комшије и пријатељи породице изражавају шок, тугу и солидарност, док се очекује да ће породици у наредним данима бити потребна шира подршка заједнице.

Истрага о околностима ове тешке трагедије се наставља, преноси "Аваз".

Подијели:

Тагови:

пожар

Словенија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Градови и општине

Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

1 ч

0
Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа

Република Српска

Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа

1 ч

0
НИС: Почеле стартне активности у Рафинерији нафте Панчево

Србија

НИС: Почеле стартне активности у Рафинерији нафте Панчево

1 ч

0
Андреј Лучић

Градови и општине

Више од 200 вјерника пливало за Часни крст у Требишњици

1 ч

0

Више из рубрике

Ледено јутро у Црној Гори: Измјерено -22 степена

Регион

Ледено јутро у Црној Гори: Измјерено -22 степена

3 ч

0
Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Регион

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

4 ч

0
Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

Регион

Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

4 ч

0
Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

Регион

Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner