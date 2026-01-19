Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа

19.01.2026
11:29
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик упутио је саучешће поводом смрти генерала Војске Републике Српске Марка Лугоње.
- С дубоким жаљењем сам примио вријест о смрти генерала Лугоње, доказаног патриоте који је знањем и преданошћу дао немјерљив допринос стварању и одбрани Републике Српске - истакао је Додик.
Република Српска
Жељка Цвијановић упутила саучешће шпанском краљу, премијеру и народу Шпаније
Он је нагласио да дугогодишњи ангажман и одговорне дужности које је генерал Лугоња обављао у најтежим временима, свједоче да је ријеч о човјеку који је читав радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа.
- Породици, саборцима и свима који су га познавали и поштовали упућујем изразе најдубљег саучешћа - навео је Додик.
Србија
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч8
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму