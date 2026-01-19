Logo
Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа

19.01.2026

11:29

Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик упутио је саучешће поводом смрти генерала Војске Републике Српске Марка Лугоње.

- С дубоким жаљењем сам примио вријест о смрти генерала Лугоње, доказаног патриоте који је знањем и преданошћу дао немјерљив допринос стварању и одбрани Републике Српске - истакао је Додик.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Жељка Цвијановић упутила саучешће шпанском краљу, премијеру и народу Шпаније

Он је нагласио да дугогодишњи ангажман и одговорне дужности које је генерал Лугоња обављао у најтежим временима, свједоче да је ријеч о човјеку који је читав радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа.

- Породици, саборцима и свима који су га познавали и поштовали упућујем изразе најдубљег саучешћа - навео је Додик.

