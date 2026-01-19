Logo
Large banner

Ово је Ива говорила на суђењу Алексићу: Имала сам страх од њега, гурао ми је језик у уста

Извор:

Информер

19.01.2026

11:19

Коментари:

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање
Фото: Screenshot / YouTube

Глумица Ива Илинчић је током сведочења против Мирослава Мике Алексића за сексуално злостављање у судници рекла да јој је некадашњи учитељ глуме током часова гурао језик у уста.

Редитељ и професор глуме Мирослав Мика Алексић преминуо је у својој кући од рака дебелог црева.

Алексић је прије пет година оптужен за силовање и недозвољене полне радње над дјевојкама које су похађале његове часове глуме.

Прва која га је оптужила и изашла у јавност је глумица Милена Радуловић, а у јуну 2024. године саслушана је и глумица Ива Илинчић. Њено свједочење уједно је било и посљедње свједочење жртава Мике Алексића.

То посљедње суђење обиљежило је срамно понашање браниоца Мирослава Мике Алексића, који је одлуком судије тада кажњен са 100.000 динара због непоштовања суда.

Он је тада Иву Илинчић испитивао два сата, а бројна питања која јој је тада поставио судија је одбио.

Бранилац Мике Алексића је Иву Илинчић тада питао да ли је била кажњавана умивањем и због чега о казнама није причала родитељима.

Мраз зима

Занимљивости

Вријеме на Богојављење показује каква ће бити цијела година

"Имала сам страх од њега. Гледала сам га као оца. Он нас је вријеђао и то ме је погађало сматрала сам да је то што је радио био дио школовања", рекла је Ива Илинчић тада у сузама.

Адвокат јој је тада поставио сљедећа питања: "Да ли је Алексић примјењивао силу?" и "Зашто нисте реаговали?".

"Ја сам се тада узнемирила, паралисала, нисам могла да пружим отпор. Била сам црвена у лицу, одмахивала сам главом. Плакала, он на то није реаговао", испричала је Ива Илинчић на суђењу Мики Алексићу.

Ива Илинчић је тада навела и да је током студирања долазила једном недјељно у школу глуме.

"Нисам била свјесна да је то сексуално злостављање све до краја факултета", рекла је она тада.

Потом је описала једно од злостављања, које се догодило док се спремала за пријемни.

На питања адвоката браниоца Алексића да ли је изговарала текст, она је тада одговорила: "Нисам могла да изговарам текст када ми је гурао језик у уста", преноси Информер.

Подијели:

Тагови:

Miroslav Mika Aleksić

сексуално злостављање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мраз зима минус лист

Занимљивости

Вријеме на Богојављење показује каква ће бити цијела година

2 ч

0
Оружје заплијењено у Бањалуци

Хроника

Невјероватна запљена: Бањалучанин пријављен за насиље, пронађен цијели арсенал

2 ч

0
Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења

Свијет

Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења

2 ч

0
Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

Сцена

Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

2 ч

0

Више из рубрике

Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

Сцена

Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

2 ч

0
Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

Сцена

Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

3 ч

0
Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

Сцена

Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

3 ч

0
Бијело дугме

Сцена

Драма на концерту Бијелог Дугмета: Музичар повриједио главу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

12

59

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner