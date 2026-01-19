Ово је Ива говорила на суђењу Алексићу: Имала сам страх од њега, гурао ми је језик у уста

Извор:
Глумица Ива Илинчић је током сведочења против Мирослава Мике Алексића за сексуално злостављање у судници рекла да јој је некадашњи учитељ глуме током часова гурао језик у уста.
Редитељ и професор глуме Мирослав Мика Алексић преминуо је у својој кући од рака дебелог црева.
Алексић је прије пет година оптужен за силовање и недозвољене полне радње над дјевојкама које су похађале његове часове глуме.
Прва која га је оптужила и изашла у јавност је глумица Милена Радуловић, а у јуну 2024. године саслушана је и глумица Ива Илинчић. Њено свједочење уједно је било и посљедње свједочење жртава Мике Алексића.
То посљедње суђење обиљежило је срамно понашање браниоца Мирослава Мике Алексића, који је одлуком судије тада кажњен са 100.000 динара због непоштовања суда.
Он је тада Иву Илинчић испитивао два сата, а бројна питања која јој је тада поставио судија је одбио.
Бранилац Мике Алексића је Иву Илинчић тада питао да ли је била кажњавана умивањем и због чега о казнама није причала родитељима.
"Имала сам страх од њега. Гледала сам га као оца. Он нас је вријеђао и то ме је погађало сматрала сам да је то што је радио био дио школовања", рекла је Ива Илинчић тада у сузама.
Адвокат јој је тада поставио сљедећа питања: "Да ли је Алексић примјењивао силу?" и "Зашто нисте реаговали?".
"Ја сам се тада узнемирила, паралисала, нисам могла да пружим отпор. Била сам црвена у лицу, одмахивала сам главом. Плакала, он на то није реаговао", испричала је Ива Илинчић на суђењу Мики Алексићу.
Ива Илинчић је тада навела и да је током студирања долазила једном недјељно у школу глуме.
"Нисам била свјесна да је то сексуално злостављање све до краја факултета", рекла је она тада.
Потом је описала једно од злостављања, које се догодило док се спремала за пријемни.
На питања адвоката браниоца Алексића да ли је изговарала текст, она је тада одговорила: "Нисам могла да изговарам текст када ми је гурао језик у уста", преноси Информер.
