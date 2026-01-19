Logo
Large banner

Невјероватна запљена: Бањалучанин пријављен за насиље, пронађен цијели арсенал

Аутор:

Стеван Лулић

19.01.2026

11:06

Коментари:

0
Оружје заплијењено у Бањалуци
Фото: Уступљена фотографија

Бањалучанин Љ.Г. ухапшен је 16. јануара након пријаве за породично насиље, а полиција је код њега приликом претреса пронашла цијели арсенал оружја.

Наиме, приликом поступања по пријави насиља у породици, полиција је код Љ.Г. пронашла и одузела два митраљеза М53 калибра 7,9 мм, три резервне цијеви за митраљез, карабин М48 калибра 7,9 мм, ловачку пушку калибра 7,62х25 мм, пет реденика за митраљез М53 без муниције, носач оптике за војни снајпер, 1.686 комада муниције различитог калибра, као и други предмети који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелом.

Оружје заплијењено у Бањалуци
Оружје заплијењено у Бањалуци

О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против ухапшеног слиједи достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима "Насиље у породици или породичној заједници“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".

Оружје заплијењено у Бањалуци
Оружје заплијењено у Бањалуци
Оружје заплијењено у Бањалуци
Оружје заплијењено у Бањалуци

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Оружје

Насиље

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Бањалучанка нашла коверту с парама и задржала: Полиција је ухапсила

2 ч

0
Поново трагедија на путу: Једна особа страдала, саобраћај био обустављен

Хроника

Поново трагедија на путу: Једна особа страдала, саобраћај био обустављен

3 ч

0
Акција Лука: Ухапшене три особе

Хроника

Акција Лука: Ухапшене три особе

3 ч

0
У пожару у стану погинула старија жена

Хроника

У пожару у стану погинула старија жена

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner