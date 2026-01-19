Невјероватна запљена: Бањалучанин пријављен за насиље, пронађен цијели арсенал

Аутор:Стеван Лулић
19.01.2026
11:06
Коментари:0
Бањалучанин Љ.Г. ухапшен је 16. јануара након пријаве за породично насиље, а полиција је код њега приликом претреса пронашла цијели арсенал оружја.
Наиме, приликом поступања по пријави насиља у породици, полиција је код Љ.Г. пронашла и одузела два митраљеза М53 калибра 7,9 мм, три резервне цијеви за митраљез, карабин М48 калибра 7,9 мм, ловачку пушку калибра 7,62х25 мм, пет реденика за митраљез М53 без муниције, носач оптике за војни снајпер, 1.686 комада муниције различитог калибра, као и други предмети који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелом.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против ухапшеног слиједи достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима "Насиље у породици или породичној заједници“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".
