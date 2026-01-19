Logo
Поново трагедија на путу: Једна особа страдала, саобраћај био обустављен

Извор:

Аваз

19.01.2026

09:41

Поново трагедија на путу: Једна особа страдала, саобраћај био обустављен
Фото: АТВ

Једна особа погинула је у стравичној несрећи која се догодила јуче на подручју општине Хаџићи у 17.30 на коловозу раскрснице улица 6. март и крак исте улице.

Како је потврђено из МУП Кантона Сарајево, дошло је до удара и обарања на коловоз пјешака Ф.Д, рођен 1962. године, настањен у Хаџићима, од стране путничког возила пежо 308, којим је под дејством алкохола управљао А.К, рођен 1980. године, настањен у Хаџићима.

"У овој саобраћајној несрећи тешке тјелесне повреде опасне по живот задобио је 64-годишњи пјешак, а љекарску помоћ му је указала екипа Завода за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево, те је на Клиници за анестезију и реанимацију дана 19. јануара у 01.03 преминуо. Увиђај којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, обавили су припадници Управе полиције МУП Кантона Сарајево и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке струке", наводе из полиције.

По наредби поступајућег тужиоца, возач А.К. је ухапшен, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело тешка кривична дјела против сигурности јавног саобраћаја у вези са кривичним дјелом угрожавање јавног саобраћаја због омамљености.

На наведеној локацији саобраћај је био обустављен до 22.10 и одвијао се наизмјенично једном саобраћајном траком, додају из МУП КС, преноси Аваз.

