Logo
Large banner

Ледено јутро у Црној Гори: Измјерено -22 степена

Извор:

СРНА

19.01.2026

09:27

Коментари:

0
Ледено јутро у Црној Гори: Измјерено -22 степена
Фото: Pixabay

Јутро у Црној Гори обиљежила је веома ниска температура ваздуха, а у појединим планинским предјелима измјерен је и екстреман минус - најхладније је било у Косаници код Пљеваља са минус 22 степена Целзијусова.

У Његовуђи код Пљеваља било је минус 18, у Горњој Буковици код Шавника минус 12 и Штитарици код Мојковца минус 10 степени Целзијусових, показују подаци Завода за хидрометеорологију Црне Горе.

Katarina Zivkovic

Сцена

Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

Топлије је било на приморју са температуром у плусу - у Улцињу су била два степена, Будви три, Луци Котор четири, а у Бару осам степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

zima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У воду за чишћење подова додајте овај зачин и кућа ће мирисати данима

Савјети

У воду за чишћење подова додајте овај зачин и кућа ће мирисати данима

4 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица о захтјеву опозиције: Десетине хиљада аката не могу бити поништене

4 ч

3
Бијело дугме

Сцена

Драма на концерту Бијелог Дугмета: Музичар повриједио главу

4 ч

0
Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију

Бања Лука

Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију

4 ч

0

Више из рубрике

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Регион

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

4 ч

0
Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

Регион

Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

4 ч

0
Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

Регион

Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

5 ч

0
Жена у мљевеном месу нашла необичне комаде: ''Морам ли пуњене паприке бацити у смеће?''

Регион

Жена у мљевеном месу нашла необичне комаде: ''Морам ли пуњене паприке бацити у смеће?''

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner