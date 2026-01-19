Ледено јутро у Црној Гори: Измјерено -22 степена

Извор:
Јутро у Црној Гори обиљежила је веома ниска температура ваздуха, а у појединим планинским предјелима измјерен је и екстреман минус - најхладније је било у Косаници код Пљеваља са минус 22 степена Целзијусова.
У Његовуђи код Пљеваља било је минус 18, у Горњој Буковици код Шавника минус 12 и Штитарици код Мојковца минус 10 степени Целзијусових, показују подаци Завода за хидрометеорологију Црне Горе.
Топлије је било на приморју са температуром у плусу - у Улцињу су била два степена, Будви три, Луци Котор четири, а у Бару осам степени Целзијусових.
