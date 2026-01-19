Logo
Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

Извор:

Телеграф

19.01.2026

07:55

Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

Током посљедња два дана, за вријеме концерата хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона, познатог по величању усташтва, одржаних на Грипама и у Сплиту, полиција је привела 24 особе, прије свега због ношења симбола и текстова и узвикивања којима су прекршили Закон о прекршајима против јавног реда и мира.

На првом концерту 16. јануара ухапшено је 11 особа због кршења Закона о прекршајима против јавног реда и мира, али нико од њих није изведен пред судију за прекршаје, сазнаје портал Индеx.хр у сплитској полицији. Њих 13 ухапшено је наредне вечери 17. јануара, од којих десет због ношења симбола и текстова.

Vatrogasci

Хроника

У пожару у стану погинула старија жена

Троје људи је је пријављено због свађе. Полиција је саопштила да није имала друге разлоге за поступање. Томпсон, промотер усташтва у Хрватској, одржао је концерте на којима је окупио поклонике из цијеле земље, међу којима је било највише младих људи, који су заједно с њим у глас узвикивалии усташки поклич "за дом спремни" и "ајмо, усташе". Саставни дио Томпсоновог репертоара поново је била најспорнија спорна пјесма "Бојна Чавоглаве", која почиње овим усташким покличем.

Оба концерта била су распродата.

Томпсон је на турнеји по Хрватској, која је у децембру прошле године започела у Осијеку, а услиједили су концерти у Вараждину, Задру, Загребу и Сплиту. Након масовног концерта у љето прошле године на загребачком Хиподрому, када је главни хрватски град био током три дана претворен у "престоницу усташтва", градоначелник Загреба Томислав Томашевић је забранио одржавање другог Томпсоновог концерта у Арени, а Градска скупштина је одлучила да забрани усташке симболе и покличе на свим просторима који су у надлежности града. Томпсонова турнеја би требало да буде настављена у Ријеци и Пули у фебруару. Одборници Пуле већ су затражили од градске власти да донесе одлуку попут оне коју је донио Загреб, да се на простору у надлежности градских власти не могу промовисати усташки симболи и покличи.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Српска богатија за 16 беба

Власт у Хрватској прећутно дозвољава Томпсоново промовисање усташтва, а уочи његовог наступа прошле године у Загребу на генералној проби га је посјетио лично премијер Андреј Пленковић са дјецом. На дан концерта у првим редовима су били предсједник Сабора Гордан Јандроковић и министри из Владе, који су потврдили да су одговарали на Томпсонове покличе "за дом", што је наишло на осуду дијела хрватске јавности.

