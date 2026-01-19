Logo
МУП Српске реализује акцију: Позвали на додатан опрез

АТВ

19.01.2026

07:46

МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске реализоваће од данас традиционалну акцију "Заштитимо дјецу у саобраћају", чији је циљ позивање на додатан опрез у вожњи, нарочито на путевима у близини школа с обзиром на то да почиње друго полугодиште.

Полицајци ће у свим локалним заједницама до 30. јануара остварити неопходне контакте са институцијама надлежним за безбједност саобраћаја, као и са одговорним лицима у школама и представити им евентуалне проблеме уочене приликом обилазака, те захтијевати појачане активности због безбједног почетка другог полугодишта, саопштено је из МУП-а.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Након три године потраге пензионер (72) из БиХ ухапшен у Италији: Има велики досије

Полиција ће током акције регулисати саобраћај у близини школа и омогућавати безбједан прелазак улице најмлађим ђацима.

Планирана је и појачана контрола возила за организовани превоз дјеце и она за која постоји сумња да су технички неисправна биће упућивана на ванредни технички преглед.

Биће појачано санкционисано непрописно паркирање у зонама школа, на површинама намијењеним за кретање пјешака, на аутобуским стајалиштима и пјешачким прелазима, као и прекршаје у односу возач-пјешак.

Полиција ће појачати контролу брзине возила у зонама школа, уз употребу мобилних радарских система.

Пут

Бања Лука

Обустава саобраћаја у више улица у центру Бањалуке

Из МУП-а су апеловали да сви, нарочито возачи, са појачаном пажњом учествују у саобраћају и прилагоде брзину условима на путу, посебно на саобраћајницама којима се крећу ученици, те у близини школа.

Таг:

МУП Републике Српске

