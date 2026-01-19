Широм Српске пливање за Часни крст

19.01.2026
Српска православна црква и вјерници обиљежавају празник Богојављење као успомену на дан када се Исус Христос крстио на ријеци Јордан и том приликом Бог се јавио људима у три лица - Света Тројица.
У православним храмовима освештава се водица која има чудотворно и исцјелитељско дејство, а вјерници се поздрављају традиционалним поздравом "Бог се јави - Ваистину се јави!".
Славимо Богојављење, ово су обичаји
Широм Републике Српске биће организовано традиционално пливање за Часни крст.
У Бањалуци ће бити организована традиционална богојављенска литија и пливање за Часни крст у ријеци Врбас.
