Logo
Large banner

Широм Српске пливање за Часни крст

19.01.2026

07:31

Коментари:

0
Широм Српске пливање за Часни крст

Српска православна црква и вјерници обиљежавају празник Богојављење као успомену на дан када се Исус Христос крстио на ријеци Јордан и том приликом Бог се јавио људима у три лица - Света Тројица.

У православним храмовима освештава се водица која има чудотворно и исцјелитељско дејство, а вјерници се поздрављају традиционалним поздравом "Бог се јави - Ваистину се јави!".

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Славимо Богојављење, ово су обичаји

Широм Републике Српске биће организовано традиционално пливање за Часни крст.

У Бањалуци ће бити организована традиционална богојављенска литија и пливање за Часни крст у ријеци Врбас.

Подијели:

Тагови:

Богојављење

Пливање за Часни крст

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Расте број погинулих у стравичној несрећи, десетине се боре за живот

1 ч

0
Почиње друго полугодиште

Друштво

Почиње друго полугодиште

1 ч

0
Милена Радуловић, глумица

Сцена

Милена и Ива су једине јавно иступиле, а ево колико девојака оптужило Мику

1 ч

0
Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева

Република Српска

Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева

1 ч

0

Више из рубрике

Почиње друго полугодиште

Друштво

Почиње друго полугодиште

1 ч

0
Славимо Богојављење, ово су обичаји

Друштво

Славимо Богојављење, ово су обичаји

1 ч

0
Спремају се позитивне промјене у БиХ - тичу се плаћања

Друштво

Спремају се позитивне промјене у БиХ - тичу се плаћања

10 ч

0
Путин, па Чечава – живи огњиште Станојевића!

Друштво

Путин, па Чечава – живи огњиште Станојевића!

13 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

08

53

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

08

53

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

08

48

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

08

47

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner