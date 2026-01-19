Logo
Славимо Богојављење, ово су обичаји

19.01.2026

Славимо Богојављење, ово су обичаји
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Богојављење, један од 15 највећих хришћанских празника. Овај дан, који је у црквеном календару обиљежен црвеним словом, слави се у спомен на крштење Исуса Христа у реци Јордан и објављивање Бога у три личности.

Према хришћанском предању, када је Исус напунио 30 година, дошао је код Светог Јована Претече да га крсти. У тренутку када је Син Божји изашао из воде, над њим се отворило небо и Дух Свети је сишао у виду голуба, док се са неба чуо глас Бога Оца:

"Ово је Син мој љубљени. Он је по мојој вољи."

Тим чином отпочела је Христова мисија спасења човечанства. Због тога се вјерници данас поздрављају традиционалним поздравом: "Бог се јави!" и "Ваистину се јави!"

Народни обичаји: Шта данас треба испунити?

Богојављење прате бројни обичаји који су се генерацијама чували у нашем народу. Ако желите да испоштујете традицију, обратите пажњу на сљедеће.

1. Узмите Богојављенску водицу

Данас се у храмовима врши велико водоосвећење. Вјерује се да је ова вода љековита, да просвјетљује душу и тијело и да се никада не квари јер у њој пребива сила Духа Светога. Вјерници је носе кући и чувају током цијеле године као заштиту.

2. Окупајте се у ријеци или запливајте за Часни крст

Храбри вјерници данас пливају дионицу од 33 метра, која симболизује број година Христовог живота на земљи. Вјерује се да купање у ријеци на овај дан доноси добро здравље.

3. Отворите прозоре и очистите кућу

Данас се завршавају "некрштени дани" током којих су, према народном вјеровању, земљом владале нечисте силе. Обичај је да се данас опере одјећа и детаљно очисти дом како би се ушло у нови циклус прочишћености.

4. Погледајте у небо и одредите судбину по вјетру

Постоји старо вјеровање да се у ноћи између Крстовдана и Богојављења отварају небеса. Такође, данас се предвиђа каква ће бити година.

Ако буде мраза и снијега, година ће бити родна и богата, ако је вријеме ведро година ће бити сушна, као и ако дува источни вјетар. Ако дува сјеверни вјетар година ће бити хладна.

Молитвени подсјетник

Пре него што попијете Богојављенску водицу, традиција налаже изговарање молитве Оче наш, а након узимања воде, захвалите Богу на милости ријечима:

"Слава Твоме милосрђу што си мене грешнога удостојио да пијем од ове освећене и Свете воде. Окрепи живот мој, сачувај ме неповређенога и оснажи ме за добра дјела. Амин."

Без обзира на то у који дан падне, на Богојављење се никада не пости. Данас је дозвољена мрсна храна и славље у радости. Од сутра, такође, почињу дани погодни за заказивање вјенчања.

