Путин, па Чечава – живи огњиште Станојевића!

Пола године послије Путина - Чечава. На огњишту Станојевића вијори се српска застава. Сигуран је то знак да је доктор Угљеша Станојевић опет у завичају.
Овај пут стигао је са највишим признањем које Руска Федерација додјељује једном љекару.
И то признање, "Заслужни доктор Руске Федерације“, уручио му је лично Владимир Путин на свечаности у Кремљу.
"Да, то је једно фантастично искуство, једна велика срећа, али прије свега велика срећа за моје родитеље који су, могу рећи, јако много од себе одвајали да би њихова дјеца могла студирати и доћи до неког успјеха. Али исто тако драго ми је да могу на достојанствен начин представити своје подручје, своју Чечаву", прича Угљеша за АТВ.
А из Теслића доктор Станојевић отишао је почетком 90-тих година. Школовао се у Русији. Данас је главни љекар Курског онколошког научно-клиничког центра. Једна је то од најсавременијих здравствених установа у Русији. Обавеза је много. Али љекар није заборавио своје огњиште у Чечави.
"Ја сам рођен у Теслићу, али сам ту првих десет година живота живио у једној старој кући. И то ми је остало у души. То је моје мјесто, моје огњиште и увијек сам имао жељу да се ту вратим", прича нам доктор.
А у Чечаву је стигла и руска снајка – докторица Ирина. Она је рођена у Москви, али у теслићком селу, каже, дише пуним плућима.
"За мене најљепше и природа и људи. Без људи можда не би било таквог утиска. Учили сте уз супруга српски? Већином учила сам од свекрве, највише ко сачува то је жене српску културу", каже Ирена за АТВ.
"Имамо двоје дјеце. Већ су одрасли и син већ у неколико наврата је и самостално овдје долазио и долази. И за њега је то исто неки завичај, можда завичај од оца, али завичај који он воли да посјети", надовезује се доктор Угљеша.
А доктор Станојевић у наредна два дана посјетиће Универзитетско-клинички центар у Бањалуци. Каже, учиће од колега љекара у Српској, али и њима пренијети своје знање. Потом ће опет у завичај, па назад у Русију. Али свом огњишту поново ће се вратити – и то чим се укаже прва прилика.
Породичну кућу на свом огњишту доктор Станојевић је саградио са јасном жељом – да једног дана са својом супругом управо овдје проводи дане у пензији. Лијепо је у Русији, али каже, срцу нигдје није љепше и топлије него на огњишту и завичају.
