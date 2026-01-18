Logo
Ни јагњетина, ни прасетина: На славским трпезама све чешће једна врста меса

Извор:

АТВ

18.01.2026

15:53

Ни јагњетина, ни прасетина: На славским трпезама све чешће једна врста меса

Грађани Српске, традиционално, за божићне празнике и славе углавном на трпези имају прасеће или јагњеће печење.

Међутим, ако килограм живе ваге у ово доба безобразно поскупи, људи, често, или купе који килограм печења или свјежу прасетину и јагњетину коју испеку у рерни.

Саво Минић

Република Српска

Минић представља програм рада: Економска трансформација, подршка привреди...

Има и оних који, без обзира на цијену живе ваге, за славу пеку – телећа ребра.

То је посебно заступљено у домаћинствима која за крсну славу немају баш пуно гостију, па домаћица ово месо успије да испече у рерни, у неколико тура.

"Већ пету годину заредом за славу служимо телећа ребра печена у рерни. Купимо око 10 килограма овог меса, које кошта 20 КМ. У маркету нам искосте месо, тако да се тиме не замарамо. Многи наши пријатељи су, такође, прешли на ово печење, јер је, укусом, далеко испред јагњетине или прасетине. За ове паре могли бисмо да купимо прасе од 25 килограма, али нам се више свиђа телеће печење", каже Владана С. из Бањалуке, чија породица слави Светог Јована, преноси "Српска инфо".

Подсјетимо, цијена прасића по килограму живе ваге ове је године, пред Божић, била нижа него претходних. Наиме, у Бањалуци је килограм коштао 8 КМ.

policija rotacija

Хроника

Инцидент у центру града: Пијан и дрогиран уништавао аутомобиле, па покосио и једног мушкарца

Ранијих година, цијена живе ваге прасића пред божићне празнике углавном је износила 11 марака, а појединци су ову робу, пар дана пред најрадоснији хришћански празник, цијенили и по 12-13 КМ.

Кад је ријеч о јагњићима, килограм живе ваге пред овај Божић се продавао по 10 КМ, што је, отприлике, као и лане. Поједини узгајивачи и препродавци су, међутим, јагњад продавали и по 12 КМ по килограму живе ваге.

Цијена свјеже прасетине износи око 13 КМ, а свјеже јагњетине 25 КМ.

