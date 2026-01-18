Logo
Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:

АТВ

18.01.2026

13:55

Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано уз умјерену облачност максималну температуру од нула до четири степена Целзијусова.

Јутро ће бити претежно ведро и хладно са мразом у већини предјела, у Крајини облачније. Око ријека и по котлинама биће магле која се понегдје може задржати и већи дио дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Гласање / Илустративна фотографија

Свијет

У Шкотској могућ нови референдум о независности

Током дана преовладаваће претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, у Крајини промјенљиво облачно са сунчаним интервалима.

Увечеће бити ведро и поново хладно, уз ријеке и по котлинама са маглом.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, током дана на сјеверу појачан источних смјерова, а у Херцеговини слаба до умјерена бура.

У већини предјела данас преовладава ниска облачност, а у котлинама има магле. Сунчано је у Херцеговини и у југозападним предјелима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Jelena Karleuša

Сцена

Карлеуша ударила шамар Десингерици, па се обратила овој пјевачици

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус девет, Соколац и Иван-седло минус два, Чемерно минус један, Бањалука нула, Бијељина и Добој један, Приједор, Сарајево и Тузла два, Гацко три, Вишеград четири, Билећа 11, Мостар 12, те Требиње 14 степени Целзијусових.

