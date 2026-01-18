Logo
Дивне вијести из породилишта Српске

18.01.2026

08:33

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе од којих 10 д‌јевојчица и 13 д‌јечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 10, затим у Бијељини пет, Добоју и Зворнику по три, Требињу и Градишци по једна беба.

У Бањалуци је рођено шест д‌јевојчица и четири д‌јечака, Бијељини четири д‌јечака и д‌јевојчица, Зворнику и Добоју по два д‌јечака и једна д‌јевојчица, Требињу д‌јевојчица и Градишци д‌јечак.

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Приједору, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву.

