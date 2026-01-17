''С љубављу храбрим срцима'': За дјечије центре прикупљено 4 милиона КМ

Извор:
АТВ
17.01.2026
19:30

План је да центри раде у Бањалуци, Дервенти и Фочи како би подршка била доступна породицама широм Републике Српске које су годинама биле препуштене саме себи. Сада би коначно требале да добију организовану и континуирану подршку.
"Изузетно је важно оснивање центра за специјалистичке услуге односно подршку како дјеци тако цијелој породици. Ја вјерујем да они до сада нису знали гдје и куда упутити такво дијете. Може се рећи да је потребан логопедски третман, али гдје ће породица добити такав третман на једном мјесту који ће опсервирати дијете дати препоруку породици како поступати са дјететом заиста ми то до сада нисмо имали", рекла је предсједница Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске ''МеНеРаЛи'' Татјана Спасојевић.
Управо то би требало да промијене нови центри - стручњаци различитих профила на једном мјесту, рана процјена дјетета и јасне препоруке родитељима. Оснивање центара захтијева и низ административних и законских процедура, али надлежни поручују да су први кораци већ направљени.
"Потребно је да се одради одређена процедура доношења одређених одлука, које се тичу оснивања центра али и доношења одређиваних одлука у ступању простора. На кориштење ми смо дали себи задатак да од средине ове године покушамо да оспособимо центар пословне јединцу центар и да крене са радом", рекао је помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Владимир Макарић.
Велика су и очекивања родитеља и удружења која годинама указују на потребу овакве врсте подршке. Центри би, осим рада са дјецом, требало да пруже и психолошку подршку родитељима и помогну им да лакше разумију и прихвате стање свог дјетета.
"Очекујемо да ће се радити праћење да ће се урадити мјерење напретка, конкретни савјети и континуирано препоруке свима оним актерима у друштву који су у контакту са дјететом", рекла је предсједница Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске ''МеНеРаЛи'' Татјана Спасојевић.
Осим простора и опреме, један од кључних услова за функционисање центара биће и стручни кадар. Од квалитета тима зависиће и квалитет услуге коју ће дјеца и родитељи добијати.
"Највећи изазов ће бити квалитетан стручни кадар не кажем да нема квалитетан стручни кадар на тржишту рада у Република Српска, који треба за ову установу али свакако нама је у циљу да то буде високо квалитетан кадар", рекао је помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Владимир Макарић.
До сада је уплаћено више од 2,4 милиона КМ, а ускоро се очекује реализација и преосталих донација укључујући и око 76.650 КМ прикупљених позивима на хуманитарни број 1411, доказ да свако срце може бити храбро.
