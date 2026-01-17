Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

Извор:
Представнички дом Парламента ФБиХ на сједници најављеној за понедјељак, 19. јануар по скраћеном поступку ће разматрати Приједлог измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је почетком овог мјесеца Влада ФБиХ упутила у парламентарну процедуру.
Из Федералног министарства за рад и социјалну политику тим поводом подсјећају да су измјене Закона о ПИО припремане у договору и сарадњи те на захтјев представника пензионера окупљених у Савезу удружења пензионера ФБиХ.
"Управо су представници пензионера иницирали измјене члана 81. Закона којим се утврђује право на најнижу пензију и начин њене заштите те уколико се измјене закона усвоје, висина најниже пензије везаће се за дужину оствареног пензијског стажа како би се заштитили пензионери, али и вредновао пуни радни вијек", наводи се у саопштењу ресорног федералног министарства.
Приједлог закона подразумијева и измјене формуле за усклађивање пензија, а подразумијева да се, како се појашњава, усклађивање пензија врши на основу комбинације индекса раста потрошачких цијена и индекса раста плата у омјеру 60:40 одсто, уз примјену оног показатеља који у датом обрачунском периоду буде повољнији за пензионере а с циљем очувања реалне вриједности пензија и њиховог усклађивања с растом животних трошкова и стандарда.
"На истој сједници Представничког дома разматраће се и измјене и допуне три закона из надлежности Министарства за борачка питања, којима се уређује пензионисање борачких категорија. Те измјене припремљене су како би се прописи ускладили са измјенама Закона о ПИО и борци не би трпјели било какве негативне посљедице због измјена пензијског законодавства. Доношењем тих законских рјешења по скраћеном поступку Влада настоји заштитити права постојећих пензионера, вредновати рад и допринос будућих пензионера, очувати стабилност пензијског система те осигурати његову дугорочну одрживост", саопштено је данас из Федералног министарства рада и социјалне политике.
