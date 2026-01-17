Logo
Large banner

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

Извор:

АТВ

17.01.2026

13:57

Коментари:

1
паре, новац, марке
Фото: АТВ

Представнички дом Парламента ФБиХ на сједници најављеној за понедјељак, 19. јануар по скраћеном поступку ће разматрати Приједлог измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је почетком овог мјесеца Влада ФБиХ упутила у парламентарну процедуру.

Из Федералног министарства за рад и социјалну политику тим поводом подсјећају да су измјене Закона о ПИО припремане у договору и сарадњи те на захтјев представника пензионера окупљених у Савезу удружења пензионера ФБиХ.

Авион

Свијет

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

"Управо су представници пензионера иницирали измјене члана 81. Закона којим се утврђује право на најнижу пензију и начин њене заштите те уколико се измјене закона усвоје, висина најниже пензије везаће се за дужину оствареног пензијског стажа како би се заштитили пензионери, али и вредновао пуни радни вијек", наводи се у саопштењу ресорног федералног министарства.

Приједлог закона подразумијева и измјене формуле за усклађивање пензија, а подразумијева да се, како се појашњава, усклађивање пензија врши на основу комбинације индекса раста потрошачких цијена и индекса раста плата у омјеру 60:40 одсто, уз примјену оног показатеља који у датом обрачунском периоду буде повољнији за пензионере а с циљем очувања реалне вриједности пензија и њиховог усклађивања с растом животних трошкова и стандарда.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

"На истој сједници Представничког дома разматраће се и измјене и допуне три закона из надлежности Министарства за борачка питања, којима се уређује пензионисање борачких категорија. Те измјене припремљене су како би се прописи ускладили са измјенама Закона о ПИО и борци не би трпјели било какве негативне посљедице због измјена пензијског законодавства. Доношењем тих законских рјешења по скраћеном поступку Влада настоји заштитити права постојећих пензионера, вредновати рад и допринос будућих пензионера, очувати стабилност пензијског система те осигурати његову дугорочну одрживост", саопштено је данас из Федералног министарства рада и социјалне политике.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензионери

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

Србија

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

3 ч

0
Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

Друштво

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

3 ч

0
Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Свијет

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

4 ч

0
Како конзумација кафе утиче на крвни притисак?

Здравље

Како конзумација кафе утиче на крвни притисак?

4 ч

0

Више из рубрике

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

Друштво

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

3 ч

0
Свиња и прасе прошетали магистралом, камион стрпљиво чекао

Друштво

Свиња и прасе прошетали магистралом, камион стрпљиво чекао

4 ч

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила на прелазу Градишка

5 ч

0
Централна банка: Прошле године регистровано 948 комада кривотворених новчаница

Друштво

Централна банка: Прошле године регистровано 948 комада кривотворених новчаница

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner