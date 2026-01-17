Појачана фреквенција возила на прелазу Градишка

Извор:
СРНА
17.01.2026
12:17
Фреквенција возила појачана је на граничном прелазу Градишка на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за возила носивости до 3,5 тоне, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
