Појачана фреквенција возила на прелазу Градишка

Извор:

СРНА

17.01.2026

12:17

Коментари:

0
Гужва на граничом прелазу Градишка
Фото: АМС РС

Фреквенција возила појачана је на граничном прелазу Градишка на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

ljubljana

Регион

Љубљана шаље двојицу официра на Гренланд

Гранични прелаз Брчко отворен је за возила носивости до 3,5 тоне, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

