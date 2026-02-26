Зрињски се опростио од Европе

Извор:
АТВ
26.02.2026
23:04
Фудбалери Зрињског нису успјели остварити пласман у осмину финала Конференцијске лиге након што су поражени од Кристал Паласа резултатом 2:0.
Голове су постигли Лакроа у 36. и Гесан у 90+3. минуту.
Први сусрет у Мостару завршен је неријешено 1:1, тако да је у осмину финала са укупних 3:1 отишао енглески клуб.
Након првог дуела у Мостару, који је окончан резултатом 1:1, Зрињски је са доста оптимизма отпутовао у Енглеску, али нису успјели остварити позитиван резултат.
У осмини финала их очекује дуел против Маинза или АЕК Ларнако, а против кога ће Палас играти биће јасно сутра након жријеба ове фазе такмичења.
