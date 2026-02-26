Logo
Large banner

Зрињски се опростио од Европе

Извор:

АТВ

26.02.2026

23:04

Коментари:

0
Кристал Палас-Зрињски
Фото: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Фудбалери Зрињског нису успјели остварити пласман у осмину финала Конференцијске лиге након што су поражени од Кристал Паласа резултатом 2:0.

Голове су постигли Лакроа у 36. и Гесан у 90+3. минуту.

Први сусрет у Мостару завршен је неријешено 1:1, тако да је у осмину финала са укупних 3:1 отишао енглески клуб.

Након првог дуела у Мостару, који је окончан резултатом 1:1, Зрињски је са доста оптимизма отпутовао у Енглеску, али нису успјели остварити позитиван резултат.

Кристал Палас-Зрињски

Фудбал

Овако је Кристал Палас повео против Зрињског

У осмини финала их очекује дуел против Маинза или АЕК Ларнако, а против кога ће Палас играти биће јасно сутра након жријеба ове фазе такмичења.

Подијели:

Таг :

Зрињски Палас

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кристал Палас-Зрињски

Фудбал

Овако је Кристал Палас повео против Зрињског

1 ч

0
Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Фудбал

Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

2 ч

0
Фудбалери Црвене звезде у реванш мечу плеј-офа за пласман у осмину финала Лиге Европе

Фудбал

Погледајте голове који су Звезду катапултирали из Европе

2 ч

0
Црвена звезда

Фудбал

Крај европског пута: Звезда закована у продужетку

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

04

Зрињски се опростио од Европе

22

55

Добила отказ због "боловања у БиХ", сад јој фирма мора исплатити 31.000 евра

22

43

Када је свињска маст бољи избор од уља

22

42

Израел напао: Одјекују експлозије - ВИДЕО

22

41

Стефан и Славиша нестали у амбису од 35 метара: Шта крије језеро код Лесковца?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner