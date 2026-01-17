Logo
Авион изгубио контакт у Индонезији, у току потрага

Танјуг

17.01.2026

12:11

Avion
Фото: Pexels

Авион АТР 400 на лету из Џогјакарте за Макасар изгубио је контакт у близини регентства Марос у индонежанској провинцији Јужни Сулавеси, јавили су данас локални медији.

Летјелица компаније "Indonesia Air Transport" требало је да слети на Међународни аеродром Султан Хасанудин у Макасару, а контакт је наводно изгубљен око 13.17 часова по локалном времену док је авион летио изнад подручја Мароса, пренијела је Синхуа.

kadirov

Свијет

Син Рамзана Кадирова хитно превезен у Москву на лијечење

Индонежанска агенција за трагање и спасавање Басарнас у Макасару саопштила је да су тимови упућени на сумњиву локацију након што су од компаније AirNav Индонезија добили податке о координатама.

Према наводима, потрага се спроводи у области Леанг-Леанг у регентству Марос.

Шеф операција Басарнас Макасар Анди Султан рекао је да прелиминарне информације указују да је авион био на путу ка Макасару када је изгубљен контакт.

BORS

Република Српска

Кога БОРС предлаже за ресорног министра?

У заједничкој операцији потраге и спасавања учествују три тима са око 25 људи.

Начелник полиције регентства Марос Даглас Махендраџаја рекао је да полиција провјерава наводе о губитку контакта са авионом, додајући да информација још није званично потврђена.

авион

Indonezija

потрага

