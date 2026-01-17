Авион изгубио контакт у Индонезији, у току потрага

Извор:
Танјуг
17.01.2026
12:11
Коментари:0
Авион АТР 400 на лету из Џогјакарте за Макасар изгубио је контакт у близини регентства Марос у индонежанској провинцији Јужни Сулавеси, јавили су данас локални медији.
Летјелица компаније "Indonesia Air Transport" требало је да слети на Међународни аеродром Султан Хасанудин у Макасару, а контакт је наводно изгубљен око 13.17 часова по локалном времену док је авион летио изнад подручја Мароса, пренијела је Синхуа.
Индонежанска агенција за трагање и спасавање Басарнас у Макасару саопштила је да су тимови упућени на сумњиву локацију након што су од компаније AirNav Индонезија добили податке о координатама.
Према наводима, потрага се спроводи у области Леанг-Леанг у регентству Марос.
Шеф операција Басарнас Макасар Анди Султан рекао је да прелиминарне информације указују да је авион био на путу ка Макасару када је изгубљен контакт.
У заједничкој операцији потраге и спасавања учествују три тима са око 25 људи.
Начелник полиције регентства Марос Даглас Махендраџаја рекао је да полиција провјерава наводе о губитку контакта са авионом, додајући да информација још није званично потврђена.
