ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

Извор:

Sputnjik

17.01.2026

10:52

Коментари:

0
Федерална служба безбједности Русије спријечила је терористичке нападе у Хабаровској области и Кабардино-Балкарији.

Како се наводи у саопштењу, приведен је један држављанин земље из централне Азије који је планирао да подметне пожар у једној од админстративних зграда у Хабаровској области.

Приведен је и један малољетник који је планирао напад на полицајце у Наљчику, Кабрдино-Балкарија.

Он је 2025. године приступио терористичкој организацији, забрањеној у Русији а онда је по њиховом налогу припремао оружани напад и напад експлозивом на полицију.

У ту сврху набавио је компоненте за експлозивну направу и видео упутство.

FSB

Русија

Терористички напад

