ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

Федерална служба безбједности Русије спријечила је терористичке нападе у Хабаровској области и Кабардино-Балкарији.
Како се наводи у саопштењу, приведен је један држављанин земље из централне Азије који је планирао да подметне пожар у једној од админстративних зграда у Хабаровској области.
Приведен је и један малољетник који је планирао напад на полицајце у Наљчику, Кабрдино-Балкарија.
Он је 2025. године приступио терористичкој организацији, забрањеној у Русији а онда је по њиховом налогу припремао оружани напад и напад експлозивом на полицију.
У ту сврху набавио је компоненте за експлозивну направу и видео упутство.
