Завод упозорава: Може се очекивати раст броја обољелих

17.01.2026
Епидемиолошка ситуација у Кантону Сарајево је уобичајена за овај дио године, односно у сезони смо респираторних инфекција и грипа као и сваке године.
Из Завода за јавно здравства КС кажу да се врхунац или пик грипа увијек очекује крајем јануара и током фебруара, иако је ове године нешто раније.
Може се очекивати и даљи раст обољелих од респираторних инфекција.
"Што се тиче осталих заразних болести ситуација је под контролом. Немамо тренутно ни једну активну епидемију. У 2025. години смо одјавили три епидемије: епидемију морбила, пертусиса и лептоспирозу. Сезона респираторних инфекција 2025./2026. тренутно је у свом врхунцу", наводе из Завода за Фену.
Од 29. септембра 2025. почињу се пратити све респираторне инфекције па до 11. јануара 2026. године.
"У том периоду, акутних респираторних инфекција било је 39.707, болести сличних грипу је 5.096, укупно болести сличних грипу а који су вакцинисани два случаја, хоспитализованих случајева тешких акутних респираторних инфекција у истом периоду је 54, а нема ниједан случај хоспитализованог КОВИД-19 обољења", наводе из ЗЗЈЗ КС.
Што се тиче оболијевања, акутне респираторне болести су чешће у педијатријској и школској популацији, а болести сличне грипу код радно способног становништва.
Процјењујући епидемиолошку ситуацију на подручју Кантона Сарајево на основу седмично приспјелих збирних пријава акутних респираторних обољења (АРИ) и болести сличних грипу (ИЛИ) из свих здравствених установа примарног, секундарног и терцијалног нивоа, већ је у 49. седмици (од 01.12.2025. до 07.12.2025. године) регистрована стопа инциденце од 130,62 на 100.000 становника, што представља активност болести сличних грипу високог интензитета.
"У Кантону Сарајево у 2025. укупно је пријављен 31 случај Ковид-19 обољења и обзиром да нема хоспитализованих случајева обољелих од Ковид-19, можемо рећи да се ради о варијантама вируса који не дају тешке клиничке слике који захтијевају хоспитализацију", појашњавају из ЗЗЈЗ КС.
Што се тиче препорука оне важе за све респираторне инфекције од грипа до КОВИД-19 а то су опште мјере: избјегавати гужве, скупове и затворене просторе, брисати марамицом нос и уста код кашљања или кихања, а након кориштења марамицу бацити у смеће и опрати руке.
Такође, прати руке често сапуном и водом јер то смањује ризик преношења вируса, ако сапун и вода нису доступни, користити средства на бази алкохола. Потом, избјегавати додиривање очију, носа и уста јер руком са загађене површине се може пренијети вирус у очи, уста или нос.
Блиски контакт са болесним људима – удаљеност од болесника барем један метар, не посјећивати болеснике, уколико није неопходно, ако се појави болест – остати код куће и ограничити контакт са другим особама, одржавати хигијену околине-чишћење, провјетравање просторија, дезинфекција површина...
Из ЗЗЈЗ КС наглашавају да је вакцинација против грипа једина и најефикаснија мјера превенције грипа и њених компликација.
Вакцинација се препоручује трудницама, особама старијим од 65 година, те особама обољелим од хроничних болести код којих грип може изазвати озбиљне компликације (хронични кардиоваскуларни, плућни, бубрежни болесници, дијабетичари, трансплантиране особе, особе са патолошком претилошћу, особе са ослабљеним имунитетом, особе на дуготрајној аспиринској терапији…)
Такође се вакцинација препоручује и здравственим радницима и осталима који учествују у њези болесника, особама смјештеним и запосленим у геријатријским центрима и центрима социјалне заштите, припадницима МУП-а, радницима у јавном градском превозу, те свима који желе да смање ризик од болести.
"Врхунац или пик грипа се увијек очекује крајем јануара и током фебруара. Ово је уобичајен период за БиХ, а здравствене установе и стручњаци обично наводе тај распон као вријеме када се биљежи највећи број обољелих. Ове сезоне (2025./2026.) врхунац грипа се помјерио нешто раније па је то кренуло крајем децембра и почетком јануара, значи да смо баш у периоду пика и да се може очекивати и даљи раст обољелих од респираторних инфекција", казали су Фени из Ј.У. Завод за јавно здравства КС.
