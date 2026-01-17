Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

Извор:
17.01.2026
Руски амбасадор у Ослу Николај Корчунов назвао је провокативном идеју хрватског предсједника Зорана Милановића да Сједињене Државе треба да фокусирају пажњу на архипелаг Свалбард у Сјеверном леденом архипелагу умјесто на Гренланд.
"Вјерујемо да је овај коментар веома провокативан у тренутним околностима", рекао је Корчунов за РИА Новости.
Он је додао да овај став показује да земље НАТО-а све више занемарују фундаменталне принципе међународног права.
Амбасадор Русије је нагласио важност поштовања Свалбардског споразума из 1920. године, који Норвешкој даје суверенитет над архипелагом, док потписнице, укључујући Русију, имају једнака права на експлоатацију ресурса и слободан приступ.
Свалбард се налази у Сјеверном леденом океану и ужива посебан статус, док Гренланд припада Данској, а Сједињене Државе изражавају интерес за његово укључивање у своју територију, што су данске и гренландске власти одбациле.
