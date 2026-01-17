Logo
Large banner

Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

Извор:

СРНА

17.01.2026

10:26

Коментари:

0
Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира
Фото: Tanjug/Hina/Damir Senčar

Руски амбасадор у Ослу Николај Корчунов назвао је провокативном идеју хрватског предсједника Зорана Милановића да Сједињене Државе треба да фокусирају пажњу на архипелаг Свалбард у Сјеверном леденом архипелагу умјесто на Гренланд.

"Вјерујемо да је овај коментар веома провокативан у тренутним околностима", рекао је Корчунов за РИА Новости.

Он је додао да овај став показује да земље НАТО-а све више занемарују фундаменталне принципе међународног права.

Живко Бакић

Сцена

Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

Амбасадор Русије је нагласио важност поштовања Свалбардског споразума из 1920. године, који Норвешкој даје суверенитет над архипелагом, док потписнице, укључујући Русију, имају једнака права на експлоатацију ресурса и слободан приступ.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Крстовдан, Богојављење, Јовањдан: Обичаји које треба испоштовати на ове дане

Свалбард се налази у Сјеверном леденом океану и ужива посебан статус, док Гренланд припада Данској, а Сједињене Државе изражавају интерес за његово укључивање у своју територију, што су данске и гренландске власти одбациле.

Подијели:

Тагови:

Zoran Milanović

Русија

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Коначно стигле добре вијести за Партизан

Фудбал

Коначно стигле добре вијести за Партизан

3 ч

0
Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор

Економија

Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор

3 ч

1
Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

Република Српска

Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

3 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Друштво

Нико не жели да изнајми стан самохраној мајци петоро дјеце

3 ч

0

Више из рубрике

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Регион

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

15 ч

0
Лутрија лото листић

Регион

Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: Промијенио сам тактику

17 ч

0
Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

Регион

Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner