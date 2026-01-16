Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

16.01.2026
12:43
Коментари:0
Играч из Пожеге преузео је у Загребу 356.463,60 евра добитка у Евроџекпоту, освојивши чак шест пута комбинацију 5+0.
Добитни листић одигран је на продајном мјесту Хрватске Лутрије на адреси Стјепана Радића 27 у Пожеги.
Срећни добитник, који редовно учествује у играма Лото 7, Лото 6 и Евроџекпот, признаје да је готово одустао од играња - али управо тада га је изненадио овај велики добитак. Док је досад бирао бројеве према посебним датумима, попут рођендана, овај је пут одлучио промијенити тактику и одабрао је бројеве насумично, преноси Индекс.
Занимљивости
Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту
За свој добитак сазнао је преко друштвених мрежа, након чега је одмах одлучио провјерити листић.
"Мијешали су ми се разни осјећаји - шок и невјерица, па су кренуле сузе радоснице, затим узбуђење и срећа. Упорно сам се враћао и провјеравао листић, нисам могао ни спавати”, испричао је.
Најновије
Најчитаније
15
38
15
28
15
25
15
18
15
18
Тренутно на програму