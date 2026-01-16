Logo
Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

Извор:

Кликс

16.01.2026

12:07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту
Фото: Pexels.com

Ново истраживање показало је да 60 одсто припадника генерације З сматра свој посао привременом опцијом. Чак 47 одсто њих планира дати отказ у року од годину дана.

У генерацију З спадају особе рођене у периоду од 1997. до 2012. године. Истраживање је провела компанија "Gateway Commercial Finance" и у њему је учествовало 1.008 запослених особа из Сједињених Америчких Држава, под‌једнако распоређених између припадника генерације З и менаџера људских ресурса.

Готово свака четврта особа која припада генерацији З спремна је дати отказ без претходне најаве. Многи су то већ и учинили - отприлике 30 одсто признало је да су једноставно одустали од посла те да нису чак написали ни опроштајни мејл. Генерација З се на радном мјесту у просјеку задржи 1,8 година.

gvozdje zeljezo celik pixabay

Економија

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

"Оно што видимо код генерације З је фундаментална промјена у ономе што млађи радници сматрају неопходним за преговоре: ментално благостање, усклађивање идентитета и аутономију", рекла је за Њујорк Пост Кристина Милер, стручњакиња за психичко здравље на радном мјесту.

Даље је навела да они, за разлику од претходних генерација, нису спремни остати на пословима који угрожавају те вриједности чак и ако то значи нестабилност.

Неки од њих у потпуности прескачу уобичајено радно вријеме "од девет до пет" у корист хонорарних ангажмана и креативних додатних послова.

Генерација З

посао

